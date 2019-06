Dillingen erlebt ein Spektakel mit Panzern, Schnellbooten und Shows

Plus Die Besucher kommen teilweise von weit her angereist, um sich beim Tag der Bundeswehr in Dillingen ein Bild von den deutschen Streitkräften zu machen.

Auf der Wiese stehen ein paar alte Kleinwagen. Es sieht nicht gut aus für die Autos, denn hier findet gleich die Fahrzeugshow der Bundeswehr statt. „Kann man auch hier direkt am Zaun stehen?“, fragt eine Besucherin, die sich früh einen der Stehplätze ganz vorne ergattert hat. Ja, kann man, erklärt die Soldatin auf der anderen Seite der Absperrung. „Aber es wird in diesem vorderen Bereich extrem staubig. Nur zur Warnung.“

Eltern heben ihre Kinder auf die Schultern, in den hinteren Reihen recken die Menschen die Hälse und stellen sich auf die Zehenspitzen, die Tribünen sind bereits eine halbe Stunde vor Beginn gefüllt. Dann staunen die Besucher, als ein Panzer lockerleicht über einen meterhohen aufgeschüttet Erdhaufen fährt. Ein lautes metallisches Surren und das tiefe Dröhnen des Motors liegen in der Luft, als das Kettenfahrzeug vorbeirauscht und eine Staubwolke hinterlässt. Dann visiert das martialische Fahrzeug eines der Autos an. Der Panzer zerquetscht es, als wäre dieses aus Butter.

15 Bilder Das ist beim Tag der Bundeswehr in Dillingen geboten Bild: Marcus Merk

Die Show ist noch nicht vorbei, es folgt ein inszeniertes Gefecht. „Das sind nur Platzpatronen, die schießen nicht scharf“, betont der Moderator. Danach werden die Absperrungszäune geöffnet und die Besucher können sich die Panzer aus der Nähe ansehen. „Wunderbar nachgestellt“, urteilt Hans-Günter Lifka. Er und seine Frau Helga sind erst zum Show-Gefecht gekommen. Hans-Günter Lifka betont: „Ich hoffe, dass es nie zum Ernstfall kommt. Dass das immer eine Show und ein Spiel bleibt.“

Show und Spiel sind am Tag der Bundeswehr auf dem ganzen Volksfestplatz geboten – und darüber hinaus. Auf der Donau können Besucher mit einem Schnellboot der Marine mitfahren. Die Schlange ist lange, doch das Warten lohnt sich, findet Carolin Becker, die gerade aus einem Boot kommt: Die Fahrt sei „der Wahnsinn“ gewesen. „Weil das unsere Donau ist! Und da kommt man nicht so oft drauf“, sagt die Dillingerin. Das sieht auch Silvia Becker so, die zusammenfasst: „Wir haben schon die Panzershow gesehen, die Diensthundeshow, und jetzt sind wir hier mitgefahren.“

Neben all der Begeisterung gibt es auch Protest gegen den Tag der Bundeswehr

Neben all der Begeisterung gibt es auch Protest: Vor dem Eingang zum Festgelände hat die Deutsche Friedensgesellschaft einen Stand aufgebaut und verteilt Flyer. „Ziel ist eine armeefreie Welt“, erklärt Bernhard Kusche, der bayerische Landesvorsitzende. Die Veranstaltung bezeichnet er als „rausgeschmissenes Geld“.

Viele andere Organisationen haben Stände auf dem Festplatz. Feuerwehr, Wasserwacht, Rotes Kreuz, DLRG, THW und mehr stellen sich vor. Dort können vor allem Kinder Dinge ausprobieren, eine Kletterwand erklimmen, einen Feuerwehrschlauch testen und auf einem Getränkekistenturm immer höher balancieren. Dazu gibt es Hüpfburgen, Trampoline und die Bühnenshow. Comedian Ausbilder Schmidt schreit und heizt das Publikum an, Dynamic Beatz, die Band von DSDS-Gewinner Severino Seeger bringt es danach zum Tanzen. Und es gibt eine Art Messe-Bereich. Im Zelt von KMW kann man sich mit einer Brille im virtuellen Raum bewegen. Das Programm hilft der Firma, potenziellen Kunden möglichst viele militärische Fahrzeuge zu zeigen. Mit der gleichen Technik kann man ein Zelt weiter beim Ausbildungszentrum der Luftwaffe lernen, wie man einen Eurofighter prüft.

In Helikopter klettern, vor Panzern posieren, im Kettenfahrzeug mitfahren

Im ganzen Donaupark gibt es Fahrzeuge zu sehen, Kinder klettern in Helikopter und Transportwagen. Im hinteren Bereich des Platzes sind von Wiesel über Marder bis Leopard alle möglichen Panzer ausgestellt – die ziehen das Publikum besonders an. Philipp und Michael Karpow haben schusssichere Westen anprobiert und posieren damit vor einem der Panzer für ein Foto. Dass sie zum diesem Tag kommen würden, war für die jungen Männer aus Bachhagel schon lange klar. „Wenn so was schon einmal so nah ist ...“, sagt Philipp Karpow. Die Fahrzeugshow, die drei Mal stattfindet, wollen sie auf jeden Fall noch sehen. „Und noch irgendwo mitfahren, wenn es sich ergibt“, sagt Michael Karpow.

Die Mitfahrangebote sind beliebt, was sich auch an den Warteschlangen zeigt. Thomas Kienzl und seine 14-jährige Tochter Sabrina aus Glonn im Kreis Ebersberg war es das allemal wert, der Vater sagt: „Ich habe ein Faible für große schwere Fahrzeuge.“ Er war schon ein paar Mal bei einem Tag der Bundeswehr, auch die Tochter war schon mehrfach dabei. Vom Festplatz werden sie mit einem normalen Transportwagen Richtung Übungsplatz gefahren. Es geht über die Donaubrücke, durch den Auwald, dann stehen sie da: Die gepanzerten Bundeswehrfahrzeuge, in denen die Besucher eine Runde drehen dürfen. Hauptfeldwebel Markus Eppler begrüßt die 30 Besucher und teilt sie auf die Fahrzeuge ein.

Eine Karriere bei der Bundeswehr?

Die Kienzls landen im Kettenfahrzeug Hägglon BV206. Das wiegt 6,8 Tonnen und ist für den Personentransport in schwer befahrbarem Gelände gedacht, etwa auf Schnee. Zwar sehen sie während der rasanten Fahrt nicht viel aus dem kleinen Fenster, denn der aufgewirbelte Staub nimmt ihnen die Sicht. Trotzdem sind sie fasziniert, in dem dröhnenden gepanzerten Wagen durch den Wald zu brettern. „Ich habs mir gar nicht so laut vorgestellt“, sagt der Vater. Tochter Sabrina findet beim Tag der Bundeswehr den Sanitätsdienst besonders interessant. Sie kann sich gut vorstellen, später in diesem Bereich zu arbeiten – vielleicht auch bei der Bundeswehr. Dass die Streitkräfte hoffen, mit dem Altionstag junge Menschen für eine Karriere bei der Truppe zu begeistern, ist kein Geheimnis. Auch Christian und Sonja Weber aus Fristinge, die mit ihren Kindern Daniela, Miriam und Fabian gekommen sind, haben sich dahingehend informiert.

Mit Daniela waren sie bei der Karriereberatung. „Man sondiert eben, was es für Möglichkeiten gibt“, sagt ihr Vater. Daniela ist 14, da ist noch ein bisschen Zeit, „aber es ist nie früh genug, sich Gedanken zu machen“, findet Christian Weber. Der Tag gefällt der ganzen Familie. Tochter Miriam fand die Band „mega“ und Sonja Weber erzählt über ihren Jüngsten: „Der Fabian klettert am liebsten in die Fahrzeuge.“ Noch ein Highlight gab es für Vater Christian: „Der Überflug der A400. Beeindruckend, das Ding!“ Das riesige Transportflugzeug fliegt am Nachmittag über den Festplatz, legt eine scharfe Kurve ein und rauschte noch einmal über Dillingen. Der Tag sei eine tolle Gelegenheit, um einen Einblick zu bekommen, den man sonst nicht hat, sagt Weber. „Und um zu sehen, was die Bundeswehr in Dillingen leistet.“

