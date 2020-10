vor 33 Min.

Dillingen stimmt gleich drei Kiesabbau-Projekten zu

Den gegenwärtigen Kiesabbau am Riedschreinerhof bei Kicklingen (Foto) wollte der Dillinger Stadtrat einst verhindern. Weil das rechtlich aber nicht möglich war, stimmte das Plenum notgedrungen zu. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses erteilten die Räte drei weiteren Kiesabbau-Projekten das gemeindliche Einvernehmen.

Plus Oberverwaltungsrat Röger erklärt in der Ausschuss-Sitzung, warum die Stadträte bei Anfragen zum Kiesabbau auf Dillinger Flur gar keinen Spielraum haben. Ein weiteres Thema ist der Ausbau einer maroden Staatsstraße.

Von Berthold Veh

Vom Kiesabbau bis zum Straßenbau reichte die Palette der Themen in der Sitzung des Dillinger Stadtentwicklungsausschusses am Montagabend im Stadtsaal. Was viele Autofahrer freuen dürfte: Das Staatliche Bauamt Krumbach plant einen bestandsorientierten Ausbau der maroden Staatsstraße 2033 zwischen dem Riedschreinerhof und der Abzweigung Kicklingen/ Binswangen.

Die Straße wird jetzt sieben Meter breit

Dabei soll nicht nur der Straßenzustand verbessert werden. Auch die Fahrbahn wird bei dem Ausbau breiter. Bisher ist die Straße sechs Meter breit, später sollen es einmal sieben Meter sein. Und auch für Radler und Wanderer gibt es in diesem Bereich Verbesserungen: Auf der Westseite der Fahrbahn soll ein Geh- und Radweg beziehungsweise ein Wirtschaftsweg errichtet werden, der dann mit dem Geh- und Radweg zwischen Kicklingen und Binswangen verknüpft wird. Auch hierfür gab das Gremium – so wie bei allen weiteren Punkten – einstimmig grünes Licht.

Einen breiten Raum nahm das Thema Kiesabbau ein. Der Ausschuss befasste sich dabei mit drei Vorhaben von unterschiedlichen Firmen. Die Unternehmen hatten beim Landratsamt als zuständiger Genehmigungsbehörde folgende Anträge gestellt: Zum Nassabbau von Kies mit anschließender Teilverfüllung im Süden von Dillingen auf den Grundstücken nahe der Holzheimer Straße an der Einmündung zur Staatsstraße 2032, zweitens eine Fristverlängerung zum Nasskiesabbau mit anschließender Teilverfüllung beim Kiesabbau „Riedwirtssee“ sowie drittens zum Nassabbau von Kies mit anschließender Wiederverfüllung in der Gemarkung Steinheim. Im Zuge dieser Genehmigungsverfahren wurde neben vielen weiteren Ämtern und Behörden auch die Stadt Dillingen als Standortgemeinde beteiligt.

Röger: Es besteht kein Ermessensspielraum

Oberverwaltungsrat Christoph Röger erläuterte laut Pressemitteilung, dass die Stadt ausschließlich zu prüfen habe, ob den Vorhaben planungsrechtliche Gründe entgegenstehen. Wenn dies nicht der Fall sei, „muss das gemeindliche Einvernehmen zwingend erteilt werden“. Ein Ermessensspielraum bestehe nicht. Auch könnten die Verwaltung oder der Ausschuss keine Bedingungen an die Erteilung des Einvernehmens knüpfen. Aus diesen Gründen erteilte der Stadtentwicklungsaus-schuss in allen drei Fällen das sogenannte gemeindliche Einvernehmen.

Dem Gremium war es dennoch wichtig, Stellungnahmen und Appelle in Richtung des Landratsamtes und der Abbauunternehmen zu richten. So beauftragten die Stadträte die Verwaltung, dem Landratsamt mitzuteilen, dass der Zeitraum für den Abbau und die Rekultivierung in allen Fällen möglichst kurz sein soll. Dies müsse klar festgesetzt werden. Im Falle des Abbauvorhabens in Steinheim solle der Firma angetragen werden, die Zu- und Abfahrt möglichst nicht über die Steinheimer Ortsdurchfahrt vorzunehmen. Und bei der Rekultivierung sollten nach dem Willen der Dillinger Stadträte zukünftig weniger Flachwasserzonen angelegt werden, sondern vorwiegend Trockenbiotope oder wiederhergestellte landwirtschaftliche Flächen. (mit pm)

