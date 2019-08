vor 6 Min.

Dillingens Grüner Hügel

Viel ist zur Zeit vom Grünen Hügel in Bayreuth zu hören. Aber wir im Landkreis Dillingen haben auch einen...

Viel ist zur Zeit vom Grünen Hügel in Bayreuth zu hören, denn dort finden in diesen Tagen die Wagner-Festspiele statt. Dillingen will sich in Sachen Opernfestspiele natürlich nicht mit Bayreuth messen, aber auch hier gibt es einen Grünen Hügel, wie uns DZ-Leser Werner Büttner geschrieben hat. Und zwar mitten in der Kapuzinerstraße.

Dort werden bekanntlich zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. In eines davon wird der Müller-Markt einziehen. Und für die beiden Großprojekte wurde eine ganze Häuserzeile abgerissen, der einstige Kindergarten inklusive. (bv)

