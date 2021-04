Dillinger Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Dillinger Polizei berichtet von einer Betrugsmasche, auf die immer mehr Menschen hereinfallen. Diese bekommen eine SMS, die über den Lieferstatus eines Pakets informiert. Doch das ist ein Trick.

Bereits seit einigen Wochen mehren sich die Beschwerden über Mitteilungen per SMS, die Menschen auf ihren Handys erhalten. Hierbei wird mitgeteilt, dass ein Paket unterwegs wäre und man den hinterlegten Link anklicken soll.

Sobald die Handynutzer den Link öffnen, wird jedoch ihr Gerät gesperrt und eine Schadsoftware holt sich sämtliche Kontaktdaten. An die so ergaunerten Daten werden wiederum ähnliche Links versendet. So kann es dazu kommen, dass der Geschädigte plötzlich Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet bekommt, in denen nach der Paketsendung gefragt wird.

Was die Dillinger Polizei den Opfern rät

Einige SMS-Empfänger, die den Link nicht geöffnet haben, erhielten weitere SMS mit der Forderung, den Link zu öffnen. Durch das Beantworten der SMS entstehen dann hohe Drittanbieterkosten.

Wer eine solche SMS erhält, sollte diese auf keinem Fall öffnen und sein Smartphone in den Flugmodus setzen. Zusätzlich sollte der Provider informiert und eine Drittanbietersperre eingerichtet werden. Es wird zudem empfohlen, sein Smartphone in den Werkszustand zu versetzen und Kennwörter zu ändern.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de oder den Verbraucherschutzseiten. (pol)

