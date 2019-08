vor 22 Min.

Dillinger zieht im Alkoholrausch durch Höchstädt

Ein 31-Jähriger zieht betrunken durch Höchstädt und reißt ein Schild von der Wand. Auch seine Begleiterin landet im Visier der Polizei.

Ein 31-jähriger Dillinger hat am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Friedrich-von-Teck-Straße in Höchstädt mutwillig ein Praxisschild von der Wand gerissen und ist anschließend mit seiner Begleiterin davongelaufen. Der Vorfall wurde laut Polizei von Zeugen beobachtet. Durch eine hinzugerufene Streife konnte der Dillinger schließlich in der Bahnhofstraße angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Höchstädt: Sachbeschädigung eines Betrunkenen

Auch seine 29-jährige Begleiterin war mit über 1,1 Promille Alkohol im Atem unterwegs. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt, seine Begleiterin musste den Beamten auf die Dienststelle folgen, da sie gegen gerichtliche Weisungen verstoßen hatte. (pol)

