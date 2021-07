Naturschützer lehnen Campingplatz am Härtsfeldsee ab

Plus Die ökologische Funktion rund um den Härtsfeldsee sei bereits stark geschwächt und auch die Fledermaus sei gefährdet. Können sie die Pläne bei Dischingen verhindern?

Der Arbeitskreis Heidenheim des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg (LNV) und der NaturschutzbundKreisverband Heidenheim (Nabu) lehnen die Planungen für einen Campingplatz am Härtsfeldsee ab. Die ökologische Funktion des Gebiets sei bereits jetzt stark geschwächt, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme beider Verbände. Die beiden Organisationen haben Vorschläge zum ökologischen Ausgleich gemacht.