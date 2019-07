vor 44 Min.

Donauside-Festival 2019 in Dillingen: Infos zu Programm, Line-Up, Tickets

Am 20.07.2019 beginnt das Donauside-Festival 2019 in Dillingen. Das Line-Up ist bereits bekannt. Hier gibt es alle Infos zu Programm, Tickets und Bands.

Das Donauside-Festival findet vom 20. bis 21.7.2019 in Dillingen statt. Das Festival im Schlosshof geht in die vierte Runde und auch dieses Jahr sind wieder regionale Band-Größen und Newcomer dabei. Es spielen unter anderem Smile and Burn, Dertypmitdembart und Johnny Rakete. Das Donauside-Festival beginnt am Samstag um 14.30 Uhr.

Die Killerpilze haben das Donauside-Festival in Zusammenarbeit mit dem Kulturring im Jahr 2016 selbst ins Leben gerufen. Den Zuschauern ist neben Musik auch ein kulinarisches Rahmenprogramm mit veganem und vegetarischem Essen geboten.

Donauside-Festival 2019: Programm und Bands im Überblick

Auch die Killerpilze spielen auf dem Festival, die genaue Uhrzeit wurde noch nicht bekanntgegeben. Das Line-Up im Überblick:

14.30 Uhr: Einlass

15.15 Uhr: MISCHA

16.00 Uhr: Pabst

16.45 Uhr: Silent Session

17.45 Uhr: Dude Spencer

18.45 Uhr: Johnny Rakete

19.45 Uhr: Some Sprouts

21.00 Uhr: Smile and Burn

23.30 Uhr: Dertypmitdembart

Bis 3.00 Uhr: Aftershowparty

Donauside-Festival 2019: Wo gibt es Tickets?

Die Tickets kosten 17 Euro und sind auf diversen Online-Portalen erhältlich. Zum Beispiel auf reservix.de und bei der Stadt Dillingen. Hardtickets gibt es für 19 Euro im Bürgerbüro Dillingen. Sie sind durchnummeriert und auf 250 Stück limiert. An der Tageskasse werden vor Ort auch Tickets verkauft, diese kosten allerdings 22 Euro. Die Killerpilze haben auf ihrem YouTube-Kanal einen Trailer zum Donauside-Festival gepostet.

Die Bands auf dem Donauside-Festival 2019

Die Killerpilze sind schon alte Hasen auf dem Donauside-Festival, doch dieses Jahr ist ihr Auftritt etwas Besonderes: Vor Kurzem hat die deutsche Rockband eine Pause angekündigt. Sänger Jo Halbig ist gleichzeitig auch Organisator des Festivals. Je nachdem, wie die Stimmung auf dem Donauside-Festival 2019 ist, wird entschieden, ob die musikalische Großveranstaltung auch nächstes Jahr stattfinden wird. "Wenn ich das Gefühl habe, das Donauside kann wachsen und wird hier gerne angenommen, plane ich gerne mit dem Kulturring in die mittelfristige Zukunft", sagte der 29-Jährige in einem Interview mit unserer Redaktion. Das Donauside-Festival in Dillingen beginnt am 20. Juli um 14.30 Uhr. (AZ)

