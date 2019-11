vor 48 Min.

Drei Jugendliche, eine Portion Cannabis

Etwas Cannabis fand die Polizei bei drei Jugendlichen in Steinheim.

Die Polizei hat in Dillingen drei Jugendliche auf Drogen kontrolliert. Auch bei einer weiteren Kontrolle wurden die Beamten vermutlich fündig.

Die Polizei hat am Samstagnachmittag um 15 Uhr in der Hackenbergstraße in Donaualtheim einen 19-jährigen Autofahrer kontrolliert. Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

In Steinheim hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag drei Jugendliche kontrolliert. Dabei fiel den Beamten sofort starker Cannabisgeruch auf, worauf alle drei durchsucht wurden. Hierbei konnten bei einem 17-Jährigen geringe Mengen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. (pol)

