vor 59 Min.

Drei Männer treten in Gundelfingen auf 18-Jährigen ein

Drei Männer haben nach Angaben der Polizei am Montagabend in Gundelfingen einen 18-Jährigen niedergeschlagen (Symbolfoto).

Ein junger Mann wird in Gundelfingen von einem Trio massiv attackiert. Einer der drei Täter droht dem 18-Jährigen mit einem Messer.

Drei Männer haben nach Angaben der Polizei am Montagabend in Gundelfingen einen 18-Jährigen niedergeschlagen. Der junge Mann wurde gegen 18.10 Uhr in der Professor-Bamann-Straße von dem Trio angegangen und von einem der Männer zunächst beleidigt. Danach schlugen die drei Täter laut Polizeibericht gemeinsam auf den 18-Jährigen ein, der dabei zu Fall kam. Die Männer traten daraufhin mit den Füßen auf das am Boden liegende Opfer ein. Erst als der 18-Jährige um Hilfe rief, ließen sie von ihm ab.

Das Opfer kann einen der Täter identifizieren

Einer der Täter zückte daraufhin ein Messer und drohte dem 18-Jährigen. Der junge Mann konnte fliehen und so weiteren Angriffen entkommen. Er trug durch die Attacke leichte Verletzungen davon. Sein T-Shirt im Wert von zirka 25 Euro wurde zerrissen. Den Mann, der ihn beleidigt und das Messer gegen ihn gerichtet hatte, konnte der 18-jährige identifizieren. Zu den beiden noch unbekannten Mithelfern laufen weitere Ermittlungen. (pol)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 entgegen.

Lesen Sie auch: Ein Exhibitionist zeigt sich am Gundelfinger Badesee

Themen Folgen