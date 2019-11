vor 59 Min.

Drei Unfälle, 7000 Euro Schaden

Doch die Wichtigsten fehlen

Gleich drei Unfallfluchten wurden am Donnerstag bei der Polizei Dillingen angezeigt. Ein in Höchstädt in der Dillinger Straße geparkter BMW wurde am Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des am geparkten Wagen gesicherten Fremdlacks ist das unfallverursachende Fahrzeug gelb. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es ebenfalls am Donnerstag zwischen 12.10 und 12.30 Uhr. Ein 48-Jähriger hatte seinen Ford vor seiner Wohnanschrift in Gundelfingen geparkt. Ein anderer Autofahrer beschädigte mit seinem Wagen den Ford, richtete einen 1500-Euro- Schaden an und floh.

Als ein 66-Jähriger mit seinem Wagen am Donnerstag um 14.10 Uhr auf der Herzog-Georg-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, bog ein unbekannter Autofahrer aus der Rosenstraße und bog an der Einmündung zur Herzog-Georg-Straße nach links ab, ohne auf den Wagen des 66-Jährigen zu achten – der Vorfahrt hatte. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Pkw zu verhindern, machte der 66-Jährige eine Vollbremsung und stieß im Anschluss gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten. Am Wagen des 66-jährigen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zu einem Kontakt mit dem unfallverursachenden Pkw war es aufgrund der eingeleiteten Vollbremsung nicht gekommen. Die Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/560, bittet in den drei Unfallfluchten um Hinweise. (pol)

