07:52 Uhr

Drei Verletzte nach Unfall bei Lauingen

Auf der B17 bei Landsberg ist es am Dienstagvormittag zu einem Unfall gekommen.

Auch in Dilllingen und Syrgenstein hat es gekracht. Dabei ist eine 17-jährige Fahrschülerin beteiligt.

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Verkehrsunfälle, die sich am Montag im Landkreis Dillingen ereignet haben. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 59-Jährige von der Deisenhofer Straße in die Pfalz-Neuburg-Straße in Höchstädt einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Auto-Fahrer und prallte mit dessen Fahrzeug zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Die Kurve unterschätzt

Gegen 16.00 Uhr wollte ein 30-Jähriger auf der Staatsstraße 2025 bei Staufen in einer langgezogenen Rechtskurve einen Sattelzug überholen. Zeitgleich kam ihm dabei ein Fahrschulauto entgegen. Die 17-jährige Fahrschülerin und ihr 27-jähriger Fahrlehrer versuchten noch durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, dennoch kam es zum seitlichen Aufprall der Fahrzeuge, wobei das Fahrschulauto um die eigene Achse gedreht wurde.

Zeugen haben den Unfall beobachtet

Der Unfallverursacher versuchte zuvor ebenfalls den Überholvorgang zu beenden, prallte dabei aber gegen das Heck des Anhängers, beschreibt es die Polizei in ihrem Bericht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 29.000 Euro, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch Zeugen wurde nach der Unfallaufnahme bekannt, das der Unfallverursacher vor dem Unfall bereits mehrere Fahrzeuge und einen Sattelzug überholt hatte. Die Polizei Dillingen bittet daher Zeugen des Überholmanövers sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

Mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Kurz darauf kam es gegen 16.15 Uhr zu einem weiteren Unfall auf der Staatsstraße 2025, als eine 54-Jährige beim Einfahren auf die dortige Ostumfahrung auf einen verkehrsbedingt vor ihr haltenden Citroen auffuhr. Dieser war mit drei Personen besetzt. Alle Unfallbeteiligten mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. (pol)

