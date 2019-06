vor 8 Min.

Duales Studium bei Dillinger Firma

MTC kooperiert mit Hochschule

Ab 2020 bietet die Dillinger Firma Micro Tech Components GmbH (MTC) die Möglichkeit eines dualen Studiums. Der örtliche Hochschulrat der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim hat das Unternehmen als Dualen Partner und damit auch als zertifizierte Ausbildungsstätte zugelassen. Damit kann das Unternehmen neben der Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel sowie der Ausbildung zum Fachinformatiker nun auch den dualen Studiengang „BWL – International Business“ anbieten. MTC stellt damit laut Pressemitteilung die Weichen für weiteres Wachstum und frühzeitige Rekrutierung hoch qualifizierter, leistungsmotivierter Nachwuchskräfte im eigenen Unternehmen, die sowohl das akademische als auch das praktische Wissen gewinnbringend einsetzen können. Während des dreijährigen Studiums werde der Hochschul-Absolvent optimal auf den Berufseinstieg vorbereitet. Ein dualer Studiengang kombiniere somit das Beste aus Theorie und Praxis: Was im Hörsaal gelernt wird, könne direkt in den praktischen Ausbildungsabschnitten angewendet werden.

Die DHBW bietet ein breites Spektrum an dualen Bachelorstudiengängen. Die MTC Micro Tech Components GmbH ist ein führender Hersteller von Standard- und maßgeschneiderten Lösungen für elektromagnetische Verträglichkeit EMV und thermisches Management (TCP). Sie beliefert Kunden in über 44 Ländern verschiedenster Branchen wie Automotive, Avionik, Medizintechnik, Telekommunikation und erneuerbare Energien. Neben dem Stammsitz in Dillingen unterhält MTC noch ein Vertriebsbüro in Hongkong sowie Produktionsstätten in Südkorea und Dillingen. (pm)

