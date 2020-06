vor 35 Min.

Ein Album ist mehr als 100 Jahre alt

Renate Rau hat noch das Album ihrer Mutter

Von Horst von Weitershausen

Beinahe andächtig blickt Renate Rau, geborene Hefele, aus Warnhofen auf das kleine quadratische Buch mit rotem Einband und dem Schriftzug „Poesie“. „Das habe ich im Jahr 1954 von meiner Cousine geschenkt bekommen.“ Sie sei damals 14 Jahre alt und mächtig stolz auf dieses Geschenk gewesen.

„So ein Album war für uns Mädels in der damaligen Zeit von großer Bedeutung, verewigten sich doch alle Freundinnen aus dieser Zeit in ihrer besten Schrift und vermeintlicher Poesie darin. Und die meisten von ihnen klebten auch noch extra Lackbildchen dazu. Ein Zeichen ewiger Freundschaft, wie wir damals alle glaubten“, sagt Renate Rau.

Mit allen, die sich in ihr Poesiealbum eingetragen haben und noch leben, steht sie bis heute in reger Verbindung. Der erste Eintrag erfolgte bereits im März 1954 von ihrer besten Freundin Brigitte Peuser mit dem Spruch:

„Alles kannst du haben, aus Silber und aus Erz,

doch nie aus einem Grabe das Mutterherz.“

In der Regel schrieben die Freundinnen entweder Zeilen aus bekannten Sprüchen oder ein paar eigene Freundschaftszeilen. „Doch mit etwa 17 Jahren landete mein Poesiealbum in einer Schublade, wo es lange Zeit unbeachtet herumlag.“ Die Freundinnen blieben wichtig, die Poesie wurde es erst wieder, als die eigenen Töchter in das Alter kamen und ein Album hatten. Doch das eigene sei in Vergessenheit geraten, sagt die 80-Jährige. Vor ein paar Jahren fiel ihr nicht nur das eigene Album wieder in die Hände, sondern auch das kleine schmale Album ihrer Mutter mit ersten Eintragungen aus dem Jahr 1908. „Seitdem lese ich immer wieder in den beiden Alben voller kindlicher und jugendlicher Poesie. Da wird die Erinnerung an eine arme, aber unbelastete und schöne Kindheit lebendig. Eine Kindheit mit vielen echten Freundschaften, die bis heute noch andauern.“