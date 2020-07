vor 51 Min.

Ein Dillinger Sanitätshaus im Auge des Corona-Sturms

Plus Wie das Dillinger Familienunternehmen Hilscher die Pandemie im Landkreis erlebte und welche Folgerungen die Geschäftsführer Markus Hilscher und Tanja Meier daraus ziehen.

Von Hans Gusbeth

„Die Regierung hat bei ihrer Pressekonferenz explizit gesagt, dass Sanitätshäuser systemrelevant sind.“ Genugtuung schwingt mit, wenn Geschäftsführer Markus Hilscher auf den 13. März zurückblickt und dabei den bisweilen überstrapazierten Begriff „systemrelevant“ zitiert. Damals, als Bayerns Ministerpräsident den Lockdown im Freistaat verkündete und viele Ladengeschäfte schließen mussten, waren Sanitätshäuser ausdrücklich davon ausgenommen.

Doch was dann kam, hatte niemand bisher so erlebt. Zwar waren „Masken schon im Februar ein Problem, weil die Chinesen auf dem Weltmarkt alles weggekauft hatten“, erinnert sich Geschäftsführerin Tanja Meier. Doch das war weit weg, in China. Was dann im Anrollen war, begannen auch die Hilschers erst während der WIR zu erahnen. Die Landkreisausstellung, zu der 40000 Besucher kamen, schloss eine Woche vor dem Lockdown in Bayern ihre Pforten.

Horrende Preise, unseriöse Angebote, verunsicherte Kunden, fehlerhaftes Material...

In der Folgezeit haben die Hilschers vieles selbst erlebt, was die meisten nur gehört oder gelesen haben: horrende Preise, unseriöse Angebote, ständig verschobene oder geplatzte Liefertermine, abgeriegelte Kliniken, verschlossene Pflegeheime, verunsicherte Privatkunden, fehlerhaftes Material (Meier: „Wir mussten einmal 2000 Masken zurückgeben“). Die Märkte waren leer gefegt, es mangelte an Masken, Schutzmänteln, Handschuhen.

Dabei hatte das Unternehmen vorrangig auch die eigenen Mitarbeiter zu versorgen, „die ja raus zum Kunden mussten“, betont Markus Hilscher. Selbst Tablets für die digitale und mobile Unterstützung des Außendiensts wurden nicht mehr geliefert: „Da sind wir wie jeder andere an unsere Grenzen gestoßen“, beklagt Tanja Meier.

Ein Blick zurück auf die Geschichte des Dillinger Unternehmens

Solche Grenzen hat es 1976 nicht gegeben, als ihr Vater Reinhold die Firma gründete. In den darauffolgenden 44 Jahren entwickelte sich das Sanitätshaus Hilscher zu einem prosperierenden mittelständischen Unternehmen mit heute 135 Mitarbeitern. Sohn Markus und Tochter Tanja gelang der Generationswechsel. Sie formten das Familienunternehmen zu den Großen in Schwaben. In einer Branche, die deutschlandweit rund 3000 Betriebe hat, allerdings von Riesen wie Sanimed mit 500 Filialen dominiert wird.

Doch auf die Zahl komme es nicht an, sind die beiden Geschäftsführer überzeugt. Sie fahren eine andere Strategie, obwohl sie ihre Marke mit Filialen auch in den schwäbischen Ballungszentren Augsburg und Neu-Ulm positionieren konnten. Denn es geht den Hilscher-Geschwistern bei der Ausrichtung ihres Unternehmens nicht um möglichst viele Satelliten: „Wir hatten schon mal elf.“ Vielmehr wollen sie der „unverzichtbare Universalanbieter“ sein, mit den vier starken Säulen Rehatechnik, Orthopädie, Homecare und Sani.

Mitarbeiter sind zwischen Heidenheim und Memmingen, Ulm und Dasing unterwegs

Mit dieser Strategie gelang es der Betriebswirtin und dem Orthopädietechnikermeister trotz Reduzierung der Filialen, Umsätze und auch Reichweite zu erhöhen. Heute sind rund 25 Prozent der Mitarbeiter zwischen Heidenheim und Memmingen, Ulm und Dasing zum Service beim Kunden unterwegs – in Kliniken, in Pflegeheimen, bei Privatleuten.

Doch die Corona-Krise machte auch vor dem systemrelevanten Sanitätshaus nicht halt. In der letzten Aprilwoche musste man Kurzarbeit einführen, rund ein Drittel der Mitarbeiter sind heute noch davon betroffen. Je nach Auftragslage wird das „nachjustiert“. Markus Hilscher sieht Kurzarbeit keineswegs als Allheilmittel. Ziel müsse es sein, gestärkt und ohne Entlassungen aus der Situation herauszukommen. „Wir brauchen doch jede Hand, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt.“ Deshalb sucht man auch verstärkt nach Fachkräften.

High-Tech-Berufe gehören heute dazu

Stärkung heißt für ihn allerdings auch, in der öffentlichen Wahrnehmung deutlicher zu machen, dass sich die „Nische Sanitätshaus“ in einem wachsenden Zukunftsmarkt bewegt. Die Auszeichnung „systemrelevant“ durch die Politik scheint ihm da gewissermaßen als Signal. Wer vermutet schon hinter einem leicht angestaubten Begriff wie Sanitätshaus attraktive High-Tech-Berufe wie Orthopädie-Techniker, Fachinformatiker für Systemintegration oder Gesundheits-Ökonom. Letzteres ist sogar ein dualer Studiengang an der FH Kempten, mit der man bei Hilscher zusammenarbeitet.

Und so hoffen Tanja Meier und Markus Hilscher, dass nach den Sommerferien wieder mehr Normalität einkehrt. Denn eine ganze Reihe von geplanten Neuerungen mussten sie aufschieben, von der Neugestaltung des Verkaufsraums in der Hans-Geiger-Straße über Weiterentwicklung von Corporate Design bis hin zum Web-Auftritt. Das will man 2021 angehen – falls keine zweite Corona-Welle kommt.

