10:32 Uhr

Ein Eingriff ins Dillinger Stadtbild

Das Gasthaus zum Zoll in der Dillinger Donaustraße wird abgebrochen. Das haben die meisten Dillinger Stadträte in der jüngsten Sitzung bedauert.

Das Gasthaus zum Zoll in der Dillinger Donaustraße wird abgerissen. Dort entstehen acht Reihenhäuser. Für Gastronomie ist der Platz idealer.

Von Berthold Veh

Wer von Süden nach Dillingen kommt und ein bisschen Sinn für Schönheit hat, dem geht beim Blick auf das Schwäbische Rom das Herz auf. Mitteltorturm, Basilika, Schloss, Studienkirche – die Schätze der Kreisstadt präsentieren sich wie auf einer Bühne. Zum gewohnten Ambiente gehörte seit Jahrzehnten bei der Fahrt über die Donaubrücke auch das Gasthaus zum Zoll, das nun abgebrochen werden soll. Dies ist ein spürbarer Eingriff ins Stadtbild. Ein Investor plant dort acht Reihenhäuser.

Schade, dass "der Zoll" verschwindet"

Es ist schade, dass „der Zoll“ an der Donaubrücke verschwindet. Das sehen auch fast alle Dillinger Stadträte so. Aber rechtlich ist dagegen nichts zu machen, das hat der städtische Jurist Christoph Röger am Donnerstag nach einer entsprechenden Aufforderung des Stadtrats noch einmal geprüft. Das Gasthaus zum Zoll steht auch nicht unter Denkmalschutz. Und es ist kein herausragendes architektonisches Bauwerk.

Gastronomie war die bessere Lösung

Allerdings hat es gut gepasst, dass an dieser besonderen Stelle an der Donaubrücke ein Gasthaus steht. Jetzt werden dort Reihenhäuser gebaut. Wohnraum ist in Dillingen unbedingt nötig. Aber der Platz an der stark befahrenen Staatsstraße und in der Nähe des Campingplatzes scheint dafür alles andere als ideal. Dass an der südlichen Einfahrt der Kreisstadt demnächst Reihenhäuser stehen werden, ist äußerst gewöhnungsbedürftig. Da war Gastronomie bisher zweifelsohne die bessere Lösung.

Lesen Sie dazu den Artikel:

Das Gasthaus zum Zoll in Dillingen wird abgerissen



Lesen Sie auch:

Als die Lauinger Brücke in die Luft flog

Covid-19: Jetzt 13 Senioren in Bissingen verstorben

Themen folgen