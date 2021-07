Bissingen/Tapfheim

vor 16 Min.

Jetzt übernimmt die fünfte Generation den Familienbetrieb in Bissingen

Michael und Ann-Kathrin Metzger sind die neuen Inhaber von Schmiedeeisen Kapfer und führen den Betrieb in fünfter Generation weiter.

Plus Erst ist der Schwiegersohn in den Betrieb eingestiegen, dann die Tochter – und nun haben Carmen und Konrad Geißler für ihr Unternehmen in Bissingen einen weiteren großen Schritt gemacht.

Von Brigitte Bunk

Vor rund zwei Jahren hat Michael Metzger begonnen, im Betrieb seiner Schwiegereltern in Bissingen mitzuarbeiten. Vor einem knappen Jahr stieg seine Frau Ann-Kathrin im elterlichen Geschäft ein. Den großen Schritt tat die Unternehmerfamilie nun Anfang Mai: Carmen und Konrad Geißler haben ihre Firma Schmiedeeisen-Edelstahl-Metallbau Kapfer an die beiden übergeben, an die fünfte Generation. Ein weiterer Meilenstein.

