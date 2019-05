vor 32 Min.

Ein Gemeinschaftserlebnis, das mitreißt

„Singing all together“ ist das Motto beim Auftritt von fünf Kinder- und Jugendchören im Dillinger Stadtsaal

Von Walter Ernst

Es ist kaum zu glauben: Fünf Kinder- und Jugendchöre aus dem Chorverband Kreis Dillingen mit mehr als 100 Sängerinnen und Sängern schaffen es, zusammen mit ihren Chorleiterinnen an einem sonnigen Sonntagnachmittag den ganzen Dillinger Stadtsaal zu begeistern. „Singing all together“ war das Motto des Gemeinschaftskonzertes – und Gemeinschaft kam mehr als deutlich zum Ausdruck. Agata Englert, die Jugendreferentin des Chorverbandes, hatte vor ihrer Erkrankung noch die Eckpunkte für das Konzert gesetzt; und Sabine Seidl, Annette Brändle, Irmgard Daub, Anette Sailer und Melanie Spiegler setzten diese in den Beiträgen ihrer Chorgruppen nicht nur um, sondern sorgten gemeinsam für die Durchführung dieses Chorsingens.

„Auf geht’s, jetzt ist’s wieder so weit!“ Richtig rockig legte der Sängernachwuchs los und begeisterte schon zum Auftakt das kräftig applaudierende Publikum. Reinhold Wiedmann heizte am Akkordeon die Stimmung mit an. Kein Wunder, dass diesen fetzigen Song von Hermann Weindorf die Gäste aus der Zugabe auch als Ohrwurm mit nach Hause nahmen.

Ein bisschen Aderlass bescherte der sonnige Tag den Chorbesetzungen schon. So machten Sabine Seidl mit dem LiLa-Kinderchor und Melanie Spiegler mit den Binswanger Frohsingern aus der Not eine Tugend und traten als Gemeinschaftschor auf. Tags zuvor erstmals gemeinsam geprobt, sagten sie auf schwäbisch „Griaß di“, ließen „das singende Känguru“ über die Bühne hüpfen und erklärten gesanglich, wie gut es sei, dass es die Sonne gibt. „Die weiße Geiß“ präsentierte sich mit Jodeleinlagen und nach dem „Gummibärenlied“ flogen Tütchen mit süßem Inhalt in die Zuschauer, nicht nur zur Freude der jungen Besucher. Ein gelungener und kurzfristig zusammengestellter Auftritt, der bei Erwachsenenchören wohl kaum zu realisieren wäre.

Die 20-köpfige Chor AG der Grundschule Dillingen zog singend in den Saal und widmete sich ebenfalls traditioneller Kinderchorliteratur. Unter Leitung von Anette Brändle besangen sie den Kuckuck auf dem Baum, fragten im Ringeltanz, „ob i net a scheener Hahn“ wäre und im Quodlibet verschmolzen die Klanginstrumente mit „es tönen die Lieder“ mit „Himmel und Erde, ein perfekter Auftritt.

Mit den Klangkehlchen aus Anette Sailer’s Musikwelt präsentierten sich auch Kinder, die erstmals auf der Bühne standen, aber unbekümmert ihr „Widele Wedele“ und „Brüderchen, komm tanz mit mir“ sicher aufführten. In der „Rockmaus“ von Uli Führe gaben die „Erfahrenen“ den Ton an und brachten ein schwäbisches Mäusle zu Gehör, das Julia Schmid am Klavier begleitete.

Dass sich der Schulchor der Grundschule Lauingen unter Leitung von Irmgard Daub mit „Hei! Grüaß di Gott, Ländle“ der schwäbischen Mundart widmete, war den Vorgaben, aber auch dem ehemaligen Lauinger Pädagogen Hyazinth Wäckerle geschuldet. Flötenspiel und Klanginstrumente untermalten „Sim Sala Sing“ im Satz von Lorenz Mairhofer den Beitrag der reizenden Grundschüler.

Was aus solchen auch gesanglich werden kann, belegte der Jugendchor LiLac-Light“ aus Landshausen eindrucksvoll. Verständlich, dass die jungen Sängerinnen mit „Love me like you do“ einem englischen Beitrag überzeugten. Viele Textstellen aus bekannten Songs vereinigte der Chor unter Sabine Seidl im erklärenden Titel „Lieder“ von Adel Tawil.

Franz Lingel vom Kreis-Chorverband, stellvertretend für Günther Durner, war es vorbehalten, allen Beteiligten für einen wunderschönen Konzertnachmittag zu danken.

