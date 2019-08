00:32 Uhr

„Ein Kinderheim tanzt mit uns“

Die Lollipops Gundelfingen werden 30. Zum Jubiläum gibt es eine besondere Aktion

Anlässlich des Jubiläums zum 30-jährigen Bestehen der Lollipops Gundelfingen, der Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie- Abteilung des FC Gundelfingen, findet am 9. November in der Brenzhalle eine große Charity Dance Night statt. Der Erlös wird an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an das Kinderheim St. Clara in Gundelfingen gespendet. Die Lollipops haben sich dazu laut Pressemitteilung eine Besonderheit ausgedacht: „Ein Kinderheim tanzt mit uns.“ Etwa 16 begeisterte Kinder des Kinderheims sollen unter fachkundiger Anleitung der Lollipops-Trainer einen kleinen Showauftritt einstudieren und auf der Dance Night der Öffentlichkeit vorstellen. Es fand bereits ein erstes Treffen einiger Lollipops-Trainer mit den Kindern und der Kinderheimleitung in Gundelfingen statt. Nach einer Tanzeinlage von Pauline Wolfrom und Hanna Link, beide jahrelang erfolgreich im Rock-‘n’ Roll-Tanzsport bei den Lollipops, entdeckten die teilnehmenden Kinder spielerisch die Welt des Rock’n’Rolls.

Es wurden Taktübungen, Bewegungen zur Musik und Grundtanzbewegungen geübt, sogar der Grundschritt wurde mit den Kindern schon teilweise erlernt. Unter den Kindern, so war zu beobachten, sind zur Freude der Lollipops auch einige Tanztalente. Mitgebrachte Lollies gab es als Belohnung. Für die nächsten Monate sind weitere Trainingsstunden geplant, teilen die Lollipops mit. (pm)

