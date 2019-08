vor 3 Min.

Ein Pilz so groß wie ein Fußball

Dieses Jahr gibt es überdurchschnittlich viele Pilze im Landkreis Dillingen. Wir haben mit einem Experten aus Höchstädt gesprochen - und einen gewaltigen Pilz in Glött entdeckt.

Von Cecilia Weber

Es ist wohl das Jahr der Pilze. Überall sprießen sie aus dem Boden und Pilzliebhaber sind in den Wäldern beim Sammeln zu sehen. Auch dem begeisterten Pilzsammler Hans Uhl aus Höchstädt ist aufgefallen, dass dieses Jahr überdurchschnittlich viele Pilze zu finden sind.

Welche Pilze besonders oft gefunden werden

„Ich bin selbst überrascht, die wachsen über Nacht“, erklärt der Pilzkenner. „Steinpilze gibt es besonders viele, aber auch Frauentäublinge und Maronen findet man“, sagt Uhl. Der 71-Jährige ist sich sicher, dass die Witterung in den vergangenen Wochen perfekt für die Pilze war. „Das feucht nasse Wetter in Kombination mit Sonne und Wärme hat die Pilze wachsen lassen“, erklärt der Höchstädter.

Er sammelt seit seinem zehnten Lebensjahr. Als kleiner Junge ist er mit seinen Eltern in den Wald gegangen und hat viel über die Pilze gelernt. „Aber ich habe mich auch mit Büchern weitergebildet“, sagt der 71-Jährige. Jetzt kennt er ungefähr zehn verschiedene Sorten und geht nahezu jeden Tag in der Hochsaison sammeln.

Ein Tipp aus Höchstädt für Sammler

Der Höchstädter schätzt, dass die Pilze noch ein bis zwei Wochen so stark wachsen werden. „Es ist natürlich vom Wetter abhängig. Im September und Oktober geht die Pilzsaison weiter“, erklärt Uhl. Seine Pilzstellen will der 71-Jährige nicht verraten: „Das ist ein Geheimnis bei Pilzsammlern. Aber besonders gut kann man sie in Tannenwäldern finden.“

Achtung vor den giftigen Pilzen!

Der Höchstädter warnt: „Man sollte sich vor dem Sammeln kundig machen. Gerade wächst auch der giftige Knollenblätterpilz.“ Der Verzehr kann tödlich enden. Der giftige Pilz ist laut Uhl an seiner grünen Färbung gut zu erkennen.

Innerhalb von 14 Tagen wuchs ein Glötter Pilz gewaltig

Auch Anita Rößle hat sich informiert, ob der Pilz in ihrem Garten genießbar ist. „Ich bin kein Pilzkenner und wollte sichergehen“, sagt die Glötterin. Seit sieben Jahren wächst der Bovist in ihrem Garten. Sie ist selbst überrascht: „So wie heuer war es noch nie.“ Vor allem ihre Enkelin Theresa ist beeindruckt von dem Riesenpilz. „Der ist so groß wie mein Fußball“, sagt die Fünfjährige. Die Oma vermutet, dass der Regen und die Wärme die Pilze auf ihrem Grundstück hat sprießen lassen. „Innerhalb von 14 Tagen wurde dieser Bovist so groß“, erklärt sie.

Pilz-Experte Manfred Enderle gibt Tipps für Sammler 1 / 7 Zurück Vorwärts Die übliche Pilzsaison dauert laut Experte Manfred Enderle von Mitte September bis Ende Oktober. Pilze mögen Feuchtigkeit und Wärme. Nach ein paar Tagen Regen und milden Temperaturen stehen die Chancen auf einen vollen Korb deshalb besser als während langer Trockenperioden.

Wer „in die Pilze geht“, sollte einige wichtige Sammelregeln berücksichtigen. Enderle gibt folgende Tipps:

Pilze sollten in einem Gefäß, das luftdurchlässig ist, gesammelt werden, etwa in einem Korb – nicht in Plastiktüten. Nur so viele Pilze sammeln, wie man selbst an einem Tag essen kann.

Als Anfänger am besten alle Pilzarten mit weißlichen bis cremefarbigen Blättern meiden. Besser sind Röhrlinge, da es darunter keine tödlich giftigen Arten gibt (Vorsicht bei Arten mit rötlicher Röhrenschicht).

Unbekannte Pilze vorsichtig aus dem Boden herausdrehen, damit die Stielbasis zur Bestimmung zur Verfügung steht. Bekannte Pilzarten können auch an der Basis abgeschnitten werden.

Vor dem Verzehr die gesammelten Pilze gründlich waschen, braten oder kochen. Nur Pilzarten essen, die man ganz sicher kennt.

Enderle empfiehlt, sich einem geprüften Pilzberater oder einem Pilzverein anzuschließen. Wer an Führungen teilnimmt, kann außerdem immer wieder neue Arten kennenlernen. (mash)

Einen der Pilze hat die Familie schon geerntet: „Wir haben ihn in Scheiben geschnitten und paniert, wie ein Schnitzel. Vier Leute konnten davon essen, so groß war der. Und es hat auch sehr gut geschmeckt.“ Auch Theresa will bald so einen panierten Pilz bei ihrer Oma essen und freut sich schon drauf.

