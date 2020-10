27.10.2020

Ein Supermarkt für Blindheim?

Eine Partei startet ein Bürgerbegehren

Die Freien Wähler BUW in Blindheim haben am vergangenen Wochenende ein Bürgerbegehren begonnen. Laut Pressemitteilung geht es dabei um die Planungen im Gewerbegebiet „An der Bahn“. Die Initiatoren sehen das Areal als Herzstück zwischen den Ortsteilen Blindheim und Unterglauheim. Es soll dann nach dem Willen der Bürger (Bürgerentscheid) ein Supermarkt zur Nahversorgung entstehen. Ein über ein Jahrzehnt gehegter Wunsch nach Nahversorgung kann so in Erfüllung gehen. Zudem besteht die Möglichkeit, auf dem mehr als 13 000 Quadratmeter großen Gelände das Ganze zu einem Einkaufszentrum mit Erweiterungen aufzuwerten: Backshop, Fleischwaren (Metzgerei), Getränkemarkt, Tankstelle, Baustoffhandel. Die Bürger sind gebeten, die Listen, die ab Samstag in ihren Briefkästen sind, mit ihren Unterschriften an die Vertreter des Bürgerbegehrens Sabrina Walenta und Michael Audibert möglichst bis Mittwoch, 28. Oktober, wieder zurückzugeben (Einwurf in den Hausbriefkasten). Für das Quorum werden rund 200 gültige Unterschriften von volljährigen Wahlberechtigten benötigt. Bedingt durch die Coronakrise ist keine Haus- oder Straßensammlung für Unterschriften möglich. Dafür wird um Verständnis gebeten. Dennoch sollten die Bürger ihre Möglichkeit zur Mitsprache im Rahmen der direkten Demokratie nutzen. Die Initiatoren sehen hier eine einmalige Chance für die Entwicklung und Aufwertung ihrer Heimatgemeinde. (pm)

