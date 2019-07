vor 17 Min.

Ein bewegender Lauinger Abschied im Dillinger Stadtsaal

Die Serenade des Albertus-Gymnasiums Lauingen in Dillingen waren in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes.

Von Gernot Walter

Ein imposantes Schlusstableau vereinte alle Mitwirkenden der Serenade zum finalen Höhepunkt mit dem Medley aus Andrew L. Webbers Musical „Phantom der Oper“. Auf der Bühne dirigierte Thomas Rausch das mit 65 Musikern gewaltige Orchester. Davor auf Stufen platziert 135 Schüler des Mittelstufenchores, des Vokalensembles und des Großen Chores „Al Cantus“, von Klaus Nürnberger auf der linken und von Julia Benkert auf der rechten Seite temperamentvoll geleitet. Dieses Triumvirat war die Garantie für engagiertes und wirkungsvolles Musizieren und Ausdruck der hervorragenden musischen Arbeit am AGL.

Es entfachte eine außergewöhnliche Begeisterung beim Publikum, das sich von den blendend einstudierten Songs mitreißen ließ. Den Sängern spürte man die Freude am Mittun an, sie stellten sich prächtig auf die textlichen, harmonischen und rhythmischen Anforderungen ein und bildeten mit der instrumentalen Begleitung ein homogenes Ganzes, bei der Vielzahl von 200 Mitwirkenden eine ungeheure Leistung. Das Orchester musste Bigband-Qualitäten mit einbringen, was erstaunlich gut gelang. Denn eigentlich entfaltete es seine Fähigkeiten vor allem bei klassischen Werken – und die hatten es bei der diesjährigen Serenade in sich. Die „Hebriden“-Ouvertüre von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das „Capriccio Italien“ von Peter Tschaikowski hatte Thomas Rausch ausgewählt. Er konnte sich auf diese hoch zu rühmende Aufgabe stürzen, weil er über einen guten Bestand an Instrumentalisten verfügt, angefangen bei der beeindruckenden Annalena Bäurle am ersten Pult. Die Bereitschaft ehemaliger Mitschüler und der Instrumentallehrer des AGL dabei zu sein, erhöhte die Aussicht auf zuverlässiges Agieren.

Selten war der Dirigent so angespannt und leidenschaftlich

Selten sah man Dirigent Rausch so angespannt, aber auch so leidenschaftlich in seinem Bemühen, den romantischen Anteil der „Fingalshöhle“ und das russisch-mediterrane Geschehen im Capriccio herauszuarbeiten. Seine Impulsivität sprang auf das Orchester über, dessen Bläser und Schlagwerk sich neben den erstklassigen Streichern vorzüglich in Szene setzten. Sie hatten sogar noch Zeit für eine 17 Mitglieder starke Blaskapelle, die den Zuhörern in der Pause vor dem Stadtsaal bei der lauen Sommernacht Polkas servierte. Der auswendig singende Mittelstufenchor unter der inspirierenden Leitung von Julia Benkert brachte mit Klavierbegleitung eine einfühlsame mehrstimmige Ballade von Audrey Snyder. Das Schlagzeug befeuerte den sehr rhythmischen Song „Mercy“, während beim Freddie Mercury-Titel „Don’t stop me now“ zum forschen Tempo gelungene Bewegungsmuster dazu kamen.

A-Cappella gestaltete das 50 Schüler umfassende Vokalensemble aus Q11und Q12 das temporeiche „This is the life“, mit Dirigent Nürnberger inmitten der Sängerschar. Das englische Madrigal „Though Philomena lost his love“ war ein gutes Beispiel für die Musik des 16. Jahrhunderts. Neun Bandmitglieder, die sich am Klavier, dem Schlagzeug und dem E-Bass abwechselten, unterstützten den „Großen Chor“ bei „This is me“ (mit einem frischen Solo von Jessy Schießl), „Don’t stop believin’, „Vida la Vida“ und „Night fever“. Sie verströmten eine rhythmische Kraft, die ansteckend wirkte und die Chormitglieder zu beispielhaftem „Rhythm feeling“ animierten. Nürnberger spornte seinen Chor immer wieder zu Höchstleistungen an. „Al Cantus „ hatte im „Choleriker“ von H. Kratochwil eine geräuschintensive Darstellung gewählt, die für Heiterkeit bei den Zuhörern sorgte.

Der Schulleiter nimmt Abschied

Serenadenorganisator Nürnberger sprach in einem Intermezzo 18 Musikerinnen und zwei Musikern die Anerkennung für langjährige instrumentale und vokale Mitwirkung aus und überreichte ihnen die Albertus-Anstecknadel. Er bedankte sich bei Magdalena Hauf und Leon Thiel für die informative Moderation. Magdalena Hauf hatte auch als führende Trompeterin in einem schwungvollen Trio mit Klavier und Schlagzeug von Jérôme Naulais mitgewirkt, das Ingrid Menzel einstudiert hatte.

Zum Schluss verabschiedete sich Schulleiter Hans Lautenbacher in bewegenden Worten von der Schulfamilie des Albertus-Gymnasiums, in dem er zwölf Jahre als Schulleiter gewirkt hatte.

