12.08.2020

Ein gewaltiger Himmelsgruß in der Dillinger Basilika

Plus Arno Hartmann aus Bochum kitzelt Sternenfunkeln aus der Basilikaorgel. Für welche Werke er sich dabei entscheidet.

Von Silvia Schmid

Ritardando, fortefortissimo und ein extra lang gehaltener Schlusston, der bis in die Magengrube zu spüren ist – das ging unter die Haut, oder wie es eine Zuhörerin ausdrückte: „Das war gewaltig.“ Ja, es war gewaltig, das Matinéekonzert des Bochumer Organisten Arno Hartmann, der im Rahmen des Dillinger Orgelsommers am Samstag in der Basilika zu Gast war. Gewaltig im Ausdruck, gewaltig in der Auswahl der Stücke und gewaltig in der Wirkung. Passte zum Thema. Ging es doch um nichts weniger gewaltiges als das Universum. „Himmlische Klänge!“ hatte Arno Hartmann sein Programm überschrieben.

Jede Orgelkomposition ist ein himmlischer Klang

Musik ist Gebet, die Orgel hoch oben auf den Emporen der Kirchen und Kathedralen das Medium dieses Gebets und somit ist vielleicht jede Orgelkomposition als „Himmlischer Klang“ einzustufen.

Hartmann entschied sich für drei herausragende Werke aus der französischen Orgelmusik des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Den Anfang machten zwei der 24 „Pièces de Fantaisie“ Louis Viernes: die festliche „Hymne an die Sonne“ mit ihren großen Klangmalereien und die „Cathédrales“, das sich rund um ein Glockenmotiv aus vier Tönen aufbaut und wie ein musikalisches Klangbild der großen französischen Kathedralen wirkt. Ruhig und anmutig scheint das Stück durch die Architektonik des Kirchenbaus zu führen.

Raum und Zeit für einen Moment vergessen

Überraschend anders „Mumure de la lune“ – zu deutsch: das Murmeln des Mondes – des zeitgenössischen französischen Komponisten Serge Olive. Arno Hartmann eröffnete den Zuhörern mit dieser meditativen Skizze aus dem Jahr 2017 „einen musikalischen Blick in den Sternhimmel“, es funkelte und glitzerte förmlich, man schien Raum und Zeit für einen Moment zu verlassen und selbst durchs Weltall zu schweben. Der Organist kitzelte die feinsten Töne aus der Basilikaorgel und macht den Blick in die Sterne zum Erlebnis für alle Sinne.

Enorme Anspannung und großer Beifall

Orchestral und gewaltig wurde das Konzert zum Schluss mit dem Grand Pièce Symphonique op. 17 von César Franck aus dem Jahr 1863. Das fast 600 Takte umfassende sinfonische Stück, einsätzig angelegt, aber mit deutlich erkennbaren Formabschnitten, steht für eines des ersten gattungsüberschreitenden Werke in der Orgelmusik. Im Wiederaufgreifen vorangegangener Themen des Stückes am Ende dieses Werks sehen Experten eine Hommage Francks an Beethoven, der sich dieses Kunstgriffs auch im Schlusssatz seiner 9. Sinfonie bediente.

Das beeindruckende, gewaltige Ende ließ manchen Zuhörer in der Basilika die Luft anhalten, bevor sich die enorme Anspannung in großem Beifall entlud.

