Ein glasklares Bekenntnis zum Bundeswehr-Standort Dillingen

Dieses Mal gab es beim Besuch der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer keine Debatten um den Bundeswehr-Standort Dillingen. Das Statement der CDU-Vorsitzenden war deutlich.

Von Berthold Veh

Der Besuch der Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Dillinger Luitpoldkaserne stand am Freitag unter ganz anderen Vorzeichen als in der Vergangenheit. Es gab dieses Mal im Vorfeld keine Reform zur Verkleinerung der Bundeswehr und deshalb auch keine Streichlisten, die den Standort infrage gestellt hätten. Ansonsten hätte AKK vermutlich wieder Listen mit weit über 10000 Unterschriften von Bürgern und Bürgerinnen aus dem Landkreis für den Erhalt der Luitpoldkaserne überreicht bekommen.

21 Millionen Euro werden hier in den nächsten Jahren investiert

Am Freitag war alles ganz anders. Kramp-Karrenbauer trug sich ins Goldene Buch der Kreisstadt ein und legte ein glasklares Bekenntnis zum Bundeswehrstandort Dillingen ab. Dort werden in den kommenden Jahren 21 Millionen Euro in die Modernisierung gesteckt. Ein Zeichen dafür, dass der Standort Dillingen in den künftigen Planungen eine wichtige Rolle spielt.

Angesichts der wachsenden Aufgaben der Bundeswehr im Ausland wird auch der Bedarf an Kommunikationstechnik in Krisengebieten tendenziell zunehmen. Die Verteidigungsministerin geht davon aus, dass deshalb auch die Zahl der Soldaten im Dillinger Informationstechnikbataillon steigen dürfte.

Die Truppe gehört zu Dillingen

Die Truppe gehört in der Tat zu Dillingen, das hat auch die Ministerin erkannt. „Wo wir so (wie in Dillingen) willkommen geheißen werden, da wollen wir bleiben“, sagte Kramp-Karrenbauer. Für den Bundeswehr-Standort Dillingen sind solche Statements Gold wert.

