00:32 Uhr

Ein historisches Ergebnis

Die JU stellt aus dem Stand 16 Stadt- und Gemeinderäte

Per Videokonferenz analysierte der Kreisvorstand der Jungen Union die Ergebnisse der Kommunalwahl. Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg zeigte sich mit dem Abschneiden der JUler in einer Pressemitteilung mehr als zufrieden: „Das ist ein großartiger Erfolg, dass wir aus dem Stand über 108 000 Stimmen und damit fünf Prozent bei der Kreistagswahl bekommen haben. Mit unseren neuen Kreisräten Manuel Knoll, Sarah-Maria Bunk und Laura Schwertberger sind wir im künftigen Kreistag sehr gut vertreten.“ Ähnlich sieht es der stellvertretende Kreisvorsitzende, Matthias Eckstein: „Vor allem bin ich unglaublich stolz, was wir in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt haben. Mit den eigenen JU-Listen auf Orts- und Kreisebene haben wir eine Grundlage für künftige Kommunalwahlen gelegt und stellen nun insgesamt 16 Stadt-und Gemeinderäte im Landkreis Dillingen.“ Manuel Knoll, der die Kreistagsliste der Jungen Union als Spitzenkandidat angeführt hat, betont: „Ein Ziel von uns war es, einen Beitrag zu leisten, dass der künftige Kreistag repräsentativer ist und alle Generationen in ihm vertreten sind. Ich möchte unseren Wählern von Herzen dafür danken, dass sie uns bei diesem Vorhaben unterstützt haben.“

JU-Kreisvorstandsmitglied Anne Borgovan freut sich, dass die vergangenen Wochen die Junge Union weiter zusammengeschweißt und einen starken Teamgeist erkennen haben lassen. Stellvertretender JU-Kreisvorsitzender Johannes Wunderle sagt, dass die Strategie „Themen statt Köpfe“ in der Bevölkerung gut angekommen sei. Er kündigte an, dass es deshalb nun darum gehe, Inhalte des Wahlprogramms umzusetzen. (pm)

Themen folgen