Ein positiver Blick ins Jahr 2020 im Landkreis Dillingen

Plus 2020 ist rum. Und jetzt? Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Aber es kommen auch viele positive Ereignisse.

Das Coronavirus wird auch 2021 unseren Alltag bestimmen. Vielleicht wird der Lockdown sogar verlängert. Im schlimmsten Fall sinken die Zahlen der Coronainfizierten nicht, sondern es steigt die Zahl der Kranken und Verstorbenen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass der ein oder andere Laden im Landkreis Dillingen die lange Zeit ohne Kunden nicht übersteht. Und wann werden wir eigentlich geimpft? Und wer lässt sich alles impfen? Aber vor allem: Wann wird das Leben endlich wieder so, wie es vor Corona war?

Kindergarten Wertingen, Supermarkt Blindheim und Martinsmünster Lauingen

Sicher ist nur eines: Auch 2021 wird es Lichtblicke geben. Und darauf kann man sich freuen: Das Parken in der Dillinger Innenstadt wird leichter, wenn das Parkhaus neben dem Haus der Wirtschaft steht. Der Wertinger und andere Kindergärten werden fertig, beispielsweise der Anbau in Gundelfingen. Spannend zu beobachten wird außerdem sein, wie die Blindheimer beim Bürgerbegehren über einen Supermarkt entscheiden, ob es in Wertingen ein Begehren über die zukünftige Ausrichtung des Krankenhauses geben wird und wie die Diskussion über die B16 in Höchstädt weitergeht. Außerdem wird das Wertinger Impfzentrum den Betrieb aufnehmen. In Lauingen nimmt das Donauufer Gestalt an, außerdem könnte in die Debatten um die Kirchenbaulast des Martinsmünsters endlich Bewegung kommen.

Auch die Pflege steht im Mittelpunkt

Auch im sozialen Bereich tut sich im Landkreis Dillingen einiges. Pflegende Angehörige werden sich über mehr Tagespflege- und Kurzzeitpflege-Plätze, etwa in Dillingen, in Gundelfingen oder in Bachhagel freuen können. Auch der Pflegestützpunkt in Höchstädt wird seine Arbeit aufnehmen.

Neue Geschäfte in der Dillinger Innenstadt

Neue Geschäfte in der Dillinger Kapuzinerstraße werden vielleicht wieder den Konsum anregen. Die Fussl Modestraße, der Drogeriemarkt Müller und der Händler My-Shoes wollen einziehen. Und wenn alles klappt, dann findet Ende September der beliebte Radelspaß rund um Wertingen statt. Im besten Fall könnten wir schon den Sommer genießen. Was wird es uns das nach 2020 wert sein, wieder ein Eis mit Freunden zu essen? Oder einfach draußen im Schatten (gesünder) die Wärme zu spüren? Wollen wir gemeinsam hoffen, dass auch das neue Jahr viele schöne Momente für uns bereithält. Das wünschen wir allen unseren Lesern. Und, dass Sie gesund bleiben.

