Ein tierisch schöner Rätselrundgang durch den Aschberg

Plus In den Aschberggemeinden Holzheim und Weisingen geht es auf unserem Rätsel-Spaziergang an Hühnern und Pferden vorbei.

Von Silva Metschl

Nächste Station für den Rätselrundgang sind bei frostigen Temperaturen die Aschberggemeinden Holzheim und Weisingen.

Vom Sportheim zum Miniaturleuchtturm in Weisingen

Startpunkt ist das Sportheim des FC Weisingen . Von dort führt der Sportplatzweg an einem Miniaturleuchtturm mit ungewöhnlicher Farbgestaltung vorbei durch einen Fußgängerweg.





Der Siebenbrunnenweg wird von der Schulstraße gekreuzt. Der Rätselrundgang biegt nach links ab. Einige Hühner begrüßen die Vorbeilaufenden lautstark. Autos müssen langsamer fahren.

Die Augsburger Straße führt weiter zur Römerstraße. Entlang des Weges liegt die Kirche St. Martin mit ihrer Sonnenuhr.

Vorbei an Pferdekoppel und der Grund- und Mittelschule

Von der Römerstraße geht es über die Raiffeisenstraße in den Sudetenweg. Auf dem Vorsprung eines Gebäudes stehen ein Fahrrad und viele andere Gegenstände dekorativ aufgereiht.





Über die Jahnstraße verläuft der Rundgang an Pferdekoppeln entlang zurück zur Römerstraße. Richtung Weisingen folgend geht es in die Linden- und schließlich wieder in die Schulstraße. Gegenüber der Grund- und Mittelschule am Aschberg darf nicht jeder halten.

Die Rätselfragen im Überblick 1 / 11 Zurück Vorwärts 1. Welche Farben hat der Leuchtturm? A. Blau und Weiß B. Grün und Weiß

2. Wie schnell darf gefahren werden? A. 30 km/h B. Schrittgeschwindigkeit

3. Welche Zahl steht über der Uhr? A. 2011 B. 2010

4. Was steht auf dem Vorsprung? A. Milchkannen B. Kummet

5. Wer darf parken? A. Eltern B. Schulbusse

5. Wer darf parken? A. Eltern B. Schulbusse

6. Wessen Wappen ist nicht aufgezeichnet? A. Holzheim B. Altenbaindt

7. Wie viele Spieler sind abgebildet? A. 2 B. 3

Die Schulstraße mündet in die Altenbaindter Straße. Dieser folgend liegt das Schützenheim mit seiner einladend gestalteten Außenwand und ein Sportplatz auf der rechten Straßenseite.





Über „Am Hohlweg“ geht es durch verschneite Felder zurück Richtung Sportplatzweg . Auf dem Weg zum Zielpunkt, der wieder am Sportheim liegt, kann die Aussicht auf Weisingen genossen werden. Aber auch die Außenfassade des Sportheims ist einen Blick wert.

