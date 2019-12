vor 21 Min.

Einbrecher stehlen Kupfer aus Lagerhalle

Unbekannte brechen in eine Lagerhalle in Zöschingen ein. Ihre Beute bewegt sich im fünfstelligen Eurobereich.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Lagerhalle in Zöschingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter in der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonntagabend in das Gebäude an der Forststraße, Ecke Wehrstraße gewaltsam ein. Danach erbeuteten sie laut Polizei Kupfer in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. (pol)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden.

