Einbruch in Buttenwiesen: Wer hat etwas gesehen?

Über das Kellerfenster ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach eingebrochen. Die Wertinger Polizei sucht Zeugen.

Der Polizei ist am Montagmorgen um 2.25 Uhr der Einbruch in das Haus in der Erwin-Müller-Straße mitgeteilt worden. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchtete der Unbekannte ersten Erkenntnissen nach mit einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte.

Der Mann soll mit einem Rad geflohen sein

Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen etwa 1,90 Meter großen Mann mit schlanker Statur, der mit einer dunklen Jacke bekleidet war. Der von ihm mutwillig angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 800 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (pol)

