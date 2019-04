16:34 Uhr

Einbruchserie in der Nacht auf Ostern

Vier Einbruchsversuche in Dillingen sind der Polizei bisher bekannt. Die Täter haben wohl keine Beute gemacht - aber einen fünfstelligen Schaden angerichtet.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Ostersonntag versucht, in mehrere Häuser in Dillingen, an der Bischof-Freundorfer-Straße, der Schillerstraße sowie der Adalbert-Stifter-Straße, einzubrechen. Die Polizei teilt mit, dass die Täter in den vier bislang bekannten Fällen versucht haben, die Haustüre eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln – was ihnen nicht gelang. An einem weiteren angegangenen Objekt durchsuchten die Täter die Kellerräume. Bisher ist keinerlei Beuteschaden bekannt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf insgesamt rund 10.000 Euro. (pol)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

