04:05 Uhr

Eine Notlüge führt zum großen Durcheinander

Pfarrer Mendus Pockamayr hat sich zum Karteln an den Stammtisch der Schippedupfer gesetzt, was von Pfarrersköchin Elsbett Schützin mit Argusaugen verfolgt wird.

Die Ensemble der Aschbergbühne erhält für die Aufführung der Komödie „Da Schippedupfer“ tosenden Beifall.

Von horst von Weitershausen

Auch in diesem Jahr garantiert die Aschbergbühne Holzheim wieder amüsante Theaterabende. In der bayerischen Komödie „Da Schippedupfer“ von Peter Landstorfer können die Akteure um die Regisseure Annette Spring und Albert Schweizer erneut ihr schauspielerisches Können in Szene setzen und damit ihr Publikum im Vereinsheim zum Lachen bringen.

Zum Inhalt: Auf der Bühne herrscht Aufbruchstimmung. Die Männer von Scheidling, das sind Wirtsmetzger Hupf Rindl (Hans Tesar), Apotheker Salus Springorum (Franz Wais), Sargschreiner Sirtl Saxn-Sammer (Thomas Kraus) und Kitze Schmoich, lediger Bauer (Andreas Salzmann), rüsten sich zum alljährlichen Schippedupfer-Turnier in Haiperding.

Die Frauen der Schippedupfer-Ausflügler bereiten sich ihrerseits auf ihre jährliche Wallfahrt vor. Das sind Wirtsmetzgerin Schepps Rindl (Bärbl Fischer), Apotherkerfrau Euklelia Springorum (Cladia Paul) und Pfarrersköchin Elsbett Schützin (Ute Konle). Alles scheint wie immer zu laufen, bis Pfarrer Mendus Pockamayr (Josef Sitterer) plötzlich auf die Idee kommt, in diesem Jahr auch zum Schippedupfen mitzufahren. Gegenüber den Frauen gibt er vor, dass er dringend zu einer Hospiz gerufen worden sei und deshalb nicht mit auf Wallfahrt gegen könne. Doch diese kleine Schwindelei ist der Anfang einer nicht enden wollenden Kette von Ausreden, Notlügen und Verwechslungen. Leittragende sind dabei auch ungewollt des Wirtsmetzgers Tochter Susie (Sarah Göppel), das junge Mädchen Federl (Julia Lange) und Abortartikelvertreter Oskar Beinlein (Georg Hämmerle).

Die Schauspieler der Aschbergbühne geben dem Stück mit ihrem Spielwitz eine Leichtigkeit, die auch das Publikum erfasst und immer wieder zum Lachen bringt. Der gesamten Truppe ist der Spaß am Spielen anzumerken, wobei die Mimen pointensicher und mit großer Bühnenpräsenz agieren. Das Publikum belohnte die sehenswerte Inszenierung vor einem schönen Bühnenbild mit anhaltendem, lautstarkem Schlussbeifall.

