Einige Zuschauer - aber wenige Gemeinderäte

Leer wie diese Stühle blieben am Dienstagabend auch die im Blindheimer Rathaus.

So etwas hat Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank auch noch nicht erlebt.

Eigentlich wollte er am Dienstagabend die letzte Gemeinderatssitzung in diesem Jahr abhalten. Bis 17 Uhr war das auch der Plan. „Aber dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht nacheinander bekommen. Einer war krank, einer beruflich behindert und andere wollten später kommen“, schildert Frank. Am Ende haben kurz vor Sitzungsbeginn acht Räte abgesagt. Franks Gremium ist auf fünf Räte geschrumpft. Zu wenig.

Fünf Räte sind zu wenig

„Zu fünft sind wir nicht beschlussfähig. Also habe ich spontan die Sitzung absagen müssen“, sagt der Bürgermeister. Er sei keinem böse, die Tagesordnungspunkte, die angesetzt waren, können auch noch ein wenig warten. „Vielleicht ist die letzte Woche vor Weihnachten für eine Sitzung doch ungeschickt“, sagt Jürgen Frank lachend.

Schade sei, dass ausgerechnet an diesem Dienstag einige Zuschauer weggeschickt werden mussten. Die nächste Sitzung soll deshalb so schnell wie möglich nachgeholt werden – nächster Versuch ist der 7. Januar. (sb)

