19.02.2020

Einkaufspark: Die Argumente der Grünen

Ortsverband stellt Stelzen-Konzept vor

„Wenn das geplante Einkaufszentrum der Hahn-Gruppe im Lauinger Osten kommt, ist die Innenstadt tot.“ Daran hat Engelbert Kigele keinen Zweifel. Im vollen Kolpingsaal warnte der Sprecher der Lauinger Grünen laut einer Pressemitteilung vor dieser aus Sicht der Grünen nicht mehr zeitgemäßen Entwicklung. Der Bürgerentscheid am 1. März sei das A und O für die Zukunft der Stadt. Mindestens 20 Prozent aller wahlberechtigten Bürger (circa 1500) müssten zur Wahl gehen, damit der Entscheid gültig sei. So könnten Bürger die Weichen für die Zukunft stellen. Mit einem Flyer an die Haushalte wollen die Grünen die Abstimmung erklären. Denn um das Einkaufszentrum zu verhindern, müssten die Lauinger auf dem Stimmzettel „Ja“ ankreuzen. Einkaufsmärkte im Außenbereich seien beliebig austauschbar, betonte Kigele. Lauingens Einmaligkeit sei seine wunderbare Altstadt, die es zu bewahren gelte. Dazu sei ein professionelles Stadtmarketing nötig, um keine Fördermöglichkeiten ungenutzt zu lassen. Von den Investitionen für den Bau des Einkaufszentrums profitiere wohl, so die Ansicht der Grünen, keine Lauinger Firma. Es lande somit kein Euro in der Stadtkasse. Außerdem bezahlten Filialisten oft nur minimal Gewerbesteuer. Ideen für die Entwicklung einer attraktiven Innenstadt seien gefragt. Ein Investor stellte eine von vielen Möglichkeiten zur Stadtentwicklung vor, etwa den Überbau des Radgartens mit einem Haus auf Säulen, um die Parkplätze zu erhalten, einem ersten Stock als zentralen Treffpunkt mit Cafés oder kleinen Geschäften und darüber eine Wohnbebauung mit der Möglichkeit eines Mehrgenerationenhauses, für betreutes Wohnen oder für Familien. (pm)