vor 18 Min.

Er hat 25 Jahre lang Schuldner beraten

Die Dillinger Caritas verabschiedet Franz Baumgartner

Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist ein überaus wichtiger Dienst für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. Diplom-Ökonom Franz Baumgartner begann im Sommer 1995 sein ehrenamtliches Engagement bei der Schuldnerberatung der Caritas. Jeweils am Mittwochabend fanden die Beratungstermine in der Dienststelle der Caritas in der Regens-Wagner-Straße 2 in Dillingen nach entsprechender Vereinbarung statt.

Franz Baumgartner konnte als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsbeistand die Ratsuchenden mit seiner langjährigen Erfahrung in finanziellen Fragen kompetent beraten und in Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden der Caritas die nötigen Maßnahmen zur finanziellen Sanierung umsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stephan Wolk, Vorsitzender des Vorstands des Caritasverbands Dillingen, dankte Baumgartner für sein langjähriges wertvolles Engagement zum Wohl der Menschen im Landkreis Dillingen, die sich in einer außergewöhnlichen Notlage befanden. Viele hätten durch die hohe fachliche Kompetenz und Unterstützung Baumgartners auf einen guten Weg geleitet werden können. (pm)

