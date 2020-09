00:32 Uhr

Er hat schon als Kind zur Kirche gefunden

Letzte Folge: Bereits als Bub wollte unser heutiger Kandidat Priester werden. Jetzt alle Namen einschicken

Von Jonathan Mayer

Zugegeben, zu unserem heutigen Kandidaten hätte ein Bild vom Tag seiner Erstkommunion besser gepasst. Immerhin stand schon in der dritten Klasse fest, dass er einmal eine Karriere in der katholischen Kirche anstreben würde – auch wenn diese erst einmal im Kleinen startete. Nach der Erstkommunion beschloss unser Gast wie viele andere in dem Alter auch, Ministrant zu werden. Und mit dem ersten Tag am Gymnasium wenige Jahre später stand das berufliche Ziel fest: das Amt des Priesters sollte es sein.

Zum Glauben und damit zur Kirche fand unser Kandidat also schon in Kindheitstagen. Die verbrachte er in Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm. Durch einen engen Freund – den Sohn eines Mesners – war der Kontakt zum Glauben schon immer da. „Ich hatte als Kind schon Freude an der Liturgie, an diesen schönen Gewändern und diesen schönen Räumen“, sagte er im Rahmen eines Interviews vor wenigen Monaten. Und besonders wichtig: „Die Botschaft, die die Kirche zu verkünden hat, ist die meine. Für sie wollte ich eintreten.“ Und das tut unser Kandidat noch heute, 25 Jahre nach seiner Priesterweihe. Das Jubiläum feierte er im Juni, zu Gast war damals auch der Freund aus Kindheitstagen, der ebenfalls Priester wurde. Natürlich ist er heute nicht mehr in Vöhringen aktiv, sondern in einer Stadt im Landkreis Dillingen, die wir an der Stelle aber nicht verraten. Seit sieben Jahren betreut unser Gast seine Pfarrei. Ans Aufhören verschwendet er dabei noch keinen Gedanken. Die Sanierung der Kirchen und deren Interieur ist ihm dabei ein besonderes Anliegen, nicht nur aus Gründen des Glaubens. Auch ein ausgeprägter Faible für Geschichte spielt dabei eine Rolle. Altes zu schützen und zu erhalten sei ihm stets wichtig gewesen. Denn wenn er nicht Priester geworden wäre, dann wohl Geschichtslehrer oder Leiter eines Museums für mittelalterliche Kunst.

Wissen Sie, wen wir heute suchen? Dann machen Sie mit bei unserem Sommerquiz. Das ist die letzte Folge. Sie notieren sich nacheinander alle Namen von unserem Quiz, die Sie kennen. Nach den Sommerferien schicken Sie uns dann ihre Liste mit den Namen. Entweder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte denken Sie unbedingt an Ihre Adresse und Telefonnummer. Einsendeschluss ist Dienstag, 15. September. Mitmachen lohnt sich: Je mehr Promis Sie erraten, umso höher ist Ihre Gewinnchance. Wir verlosen fünf Gastro-Gutscheine vom Storchennest in Fristingen, vom Schlössle in Finningen, vom Gasthof Stark in Gottmannshofen, vom Café Madlon in Wertingen und vom Lauinger Kannenkeller. Und wenn Sie eine Folge verpasst haben – kein Problem: Im Internet finden Sie alle bisherigen Kinderbilder und die Berichte darüber.

