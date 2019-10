vor 3 Min.

Erfolgreiche Schretzheimer

Feuerwehrkameraden legen Leistungsprüfung ab

Alle zwei Jahre können Feuerwehren ihre Einsatzbereitschaft in der „Leistungsprüfung“ unter Beweis stellen. Die Prüfung wurde von Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger, Stadtbrandmeister Walter Honold und Kreisbrandmeister Thomas Rehm abgenommen. Zum Prüfungsumfang gehören das korrekte Anlegen von Knoten sowie die präzise Ausführung und Schnelligkeit eines simulierten Inneneinsatzes.

Zwei Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehr Schretzheim waren zum Leistungstest angetreten. Dank der intensiven Vorbereitung durch die beiden Gruppenführer Andreas Winter und Victor Kehrle haben alle Feuerwehrfrauen und -männer die Anforderungen erfüllt. Das Feuerwehrabzeichen in Bronze erhielten Florian Brüggemann, Tobias Demharter, Jakob Güttinger, Marco Kapalla, Tobias Rehm und Aron Weindl. Silber ging an Ralf Neder, Philipp Steib und Jonas Winter. Andreas Winter bekam Gold. Gold-Blau ging an Anja Ehrmann, Kilian Gumpp und Jonas Weindl, Gold-Grün an Michael Harlacher, Kai Jähnig und Stefan Winter.

Zu guter Letzt erreichte Victor Kehrle die höchste Leistungsauszeichnung Gold-rot. (pm)

