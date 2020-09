vor 18 Min.

Erhard Friegel steht nicht mehr unter Strom

Plus 100 Tage nicht mehr im Amt: Erhard Friegel war 30 Jahre Bürgermeister von Holzheim. Nun ist er gelassener.

Von Vanessa Polednia

Es gehe ihm sehr gut, sagt Erhard Friegel. Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Holzheim schätzt dies nun besonders. Im vergangenen Jahr musste er an der Hauptschlagader operiert werden. Mittlerweile erfreut er sich wieder bester Gesundheit. Seit dem ersten Mai ist er nicht mehr im Amt.

Erhard Friegel: Vom Kommunalpolitiker zum Heimwerker

Der Raumausstattermeister arbeitet nun vor allem im eigenen Haus. Die Renovierungsarbeiten machen ihm Spaß. „Das ist das Schöne am Beruf: Man sieht sofort, was man geschafft hat“, sagt Friegel. In der Politik sei das anders gewesen. Im Erdgeschoss hat der Mann vom Fach einen neuen Vinylboden verlegt. „Einen Designbelag in Holzoptik.“ Diesen hat er natürlich mit seiner Frau Birgit zusammen ausgesucht.

Sie sei mehr als zufrieden mit dem neuen Lebensabschnitt ihres Mannes. Der gemeinsame Urlaub in Südtirol fiel coronabedingt leider aus. Dafür nutzt das Paar die Heimat für ausgedehnte Fahrradtouren. Erhard Friegels Lieblingsstrecke geht von Holzheim an den Gundelfinger Wünschsee. Ins Wasser springt er zur Abkühlung jedoch nicht.

Erhard Friegel steht nicht mehr unter Strom

Für ihn ist der Weg das Ziel, „immer weiter“ die Devise. So ähnlich habe er die vergangenen Jahrzehnte als Rathauschef unter Strom gestanden. Das hat sich nun geändert. Die ersten Wochen im Ruhestand musste sich Friegel noch an das neue Leben gewöhnen. „Ich war schon um sechs Uhr morgens hellwach und habe überlegt, was es zu erledigen gibt.“ Ganz tatenlos ist der 61-Jährige beileibe nicht. Wenn er nicht an seinem Haus werkelt, in Garten und Wald Pflegearbeiten durchführt oder mit dem Rennrad unterwegs ist, sitzt er für die Freien Wähler für eine weitere Wahlperiode im Dillinger Kreistag. So ganz hat ihn die Kommunalpolitik also nicht losgelassen.

Für die Zukunft wünscht sich Erhard Friegel eine Rückkehr zur Normalität. „Das öffentliche Leben liegt brach“, bedauert der gesellige Holzheimer. Schon am Ende seiner Zeit als Bürgermeister habe er die Festivitäten vermisst – wie das traditionelle Maibaumaufstellen.

Kurz geantwortet:

Erhard Friegel, orange oder weiß-blau?

„Weiß-blau.“

Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen?

„Fahrrad fahren.“

Rock’n’Roll oder Schlager?

„Rock.“

Dorfidylle oder Stadtflair?

„Dorfidylle.“

Verteidigung oder Sturm?

„Sturm.“

Hängematte oder Ohrensessel?

„Ohrensessel. Meine Meisterprüfung waren zwei ockerfarbene Ohrensessel. Die stehen noch auf dem Dachboden.“





Lesen Sie auch:

Themen folgen