Erkennen Sie diese Promis aus dem Landkreis Dillingen?

Tag für Tag haben wir unseren Lesern ein Kinderbild von einem Prominenten aus dem Kreis Dillingen präsentiert und wollten wissen: Wer ist das. Hier finden Sie alle bisher veröffentlichten Bilder nochmal im Überblick

In unserer Bildergalerie können Sie sich ganz bequem durch die Bilder durchklicken und mitraten. Sammeln Sie die Namen, die Sie finden und schicken Sie uns die komplette Liste nach den Sommerferien an

redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort Sommerquiz

oder an

Donau-Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

Mitmachen lohnt sich!

Bitte denken Sie in jedem Fall an Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Unter allen Einsendern, die die meisten Namen erraten haben, verlosen wir Gastro-Gutscheine für ein leckeres Essen in der Region. Mitmachen lohnt sich also!

Sie können die Namen auch in eine Liste eintragen, die regelmäßig in unserer Zeitung erscheint. Viel Glück und Spaß bei unserem Sommerquiz! (dz/wz)

