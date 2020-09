vor 23 Min.

Erneut Vandalismus in Mödingen: Die Polizei sucht Zeugen

Fahrradfahrer haben in Mödingen Glasscheiben splittern hören. Nun werden zwei Jugendliche gesucht.

Am Montag Nachmittag um 15.50 Uhr befuhren mehrere Radfahrer den Radweg neben der Zöschlingsweiler Straße in Mödingen. Als sich die Radfahrer auf Höhe des Sportheims des TSV Mödingen befanden, hörten sie plötzlich Glasscheiben zu Bruch gehen. Unmittelbar darauf flüchteten zwei männliche Jugendliche mit ihrem Mountainbikes vom Sportplatzgelände in Richtung Mödingen.

Die zwei warfen eine Kellertür in Mödingen ein

Eine örtliche Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Am Sportheim wurde im Anschluss festgestellt, dass die beiden Jugendlichen mit etwa zehn Zentimeter großen Schottersteinen die Glasscheiben der zweiflügeligen Kellertür eingeworfen hatten.

Es war nicht der erste Fall von Vandalismus in Mödingen

Aufgrund der Tatausführung dürfte es sich um eine Vandalismustat und keinen Einbruchversuch handeln. Der Schaden an der Türe beträgt etwa 400 Euro. Bei der Tatbestandsaufnahme wurde seitens des Vorstandes mitgeteilt, dass bereits im Juni 2020 ein gleichgelagerter Vorfall war.

Dieser wurde aber nicht zur Anzeige gebracht. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der beiden Jugendlichen sind Ermittlungsansätze vorhanden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet trotzdem unter Telefon 09071/560 um weitere Hinweise. (pol)

