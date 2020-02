vor 54 Min.

Es geht los: der erste Faschingsumzug im Landkreis Dillingen

Plus In Höchstädt schlängeln sich die ersten Wagen durch die Innenstadt. Für die Verantwortlichen eine Mammutaufgabe. Und die Auflagen werden auch nicht weniger.

Ob echter Faschingsnarr oder nicht: Die bunten Faschingsumzüge im Landkreis Dillingen schaut sich so gut wieder jeder an. Tausende Besucher stehen jedes Jahr am Straßenrand, tanzen und feiern mit den Teilnehmern. So wird es am kommenden Sonntag, 16. Februar 2020, auch in Höchstädt sein. Dort findet der erste Faschingsumzug der Saison statt. Organisiert wird er von den Schlossfinken. Vorsitzender Bernhard Veh freut sich auf Sonntag, aber er sagt auch, dass die Veranstalter mit immer mehr regeln zu kämpfen haben. Wir haben mit ihm gesprochen und gefragt, was sich 2020 alles geändert hat.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Es ist seit vielen Jahren gute Tradition, dass Höchstädt die Faschingsumzugssaison eröffnet. Warum eigentlich? In den Anfängen war der Umzug am Faschingssonntag in Höchstädt, zeitgleich mit dem Umzug in Lauingen. Um hier keine Überschneidungen zu bekommen ist der Umzug seit 1983 eine Woche vor dem Faschingsendspurt. Lockt der Umzug in Höchstädt mehr Zuschauer an? Lockt der erste Umzug im Landkreis im Vergleich die meisten Zuschauer an? Oder von was hängen die Besucherzahlen Ihrer Meinung nach ab? Das Interesse an einem Umzug wird durch seine Gestaltung hervorgerufen. Wir sind im Landkreis Dillingen der einzige Umzug, welcher in Blöcken aufgeteilt ist – Gesellschaften und Fußgruppen, danach Mottowagen und das zweimal. Ebenso haben wir auch zur Unterhaltung wieder 17 Musikkapellen & Guggen-Musiken eingeladen, um so Stimmung in den Zug zu bekommen. Aber auch der erste Umzug lockt natürlich ebenfalls die Zuschauer an. Die Zusammenarbeit mit den anderen Faschingsgesellschaften im Landkreis funktioniert also gut, oder? Wir verstehen uns alle sehr gut und wir helfen und halten auch zusammen. Jeder von uns sitzt im gleichen Boot. Sind die Regel im Landkreis Dillingen zu streng? Das Los des ersten Umzuges ist es aber auch, dass dann zum ersten Mal die Regeln und Auflagen des Landkreises umgesetzt werden müssen. Sind es generell zu viele aus Ihrer Sicht? Die Regeln erschweren es uns als Veranstalter natürlich, aber leider sind dies auch Regeln, die durch Unachtsamkeit von Einzelpersonen entstanden sind. Wenn jeder mit gesundem Menschenverstand handeln und nicht den Fasching als Deckmantel für seine Taten verwenden würde, dann gäbe es diese Fülle an Regeln nicht. Was waren die gravierendsten Einschränkungen für Faschingsumzüge in den vergangenen Jahren? Der hohe Aufwand für die Sicherheit. Werden Sie als Faschingsgesellschaft von Polizei, Landratsamt und Co. bei solchen Entscheidungen miteinbezogen? Es gab für das Jahr 2019 Änderungen, über die wir Veranstalter durch die Zeitung informiert wurden. Nach einem sehr guten klärenden Gespräch mit dem Landratsamt fand die Abstimmung zum aktualisierten Merkblatt für 2020 im gemeinsamen Dialog statt, wofür ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken möchte.

130 Bilder So "great" ist die Show der Höchstädter Schlossfinken Bild: Simone Bronnhuber

Fehlt Ihnen der Konfettiregen in den Straßen? Nein! Ist ein Faschingsumzug für den Verein rentabel? Ganz generell sind Gaudiwürmer für die Faschingsgesellschaften ein Riesenaufwand. Viele Helfer im Vorfeld und am Tag selbst werden gebraucht. Rentiert sich das für die Vereine überhaupt – auch finanziell? Viele rechnen die Besucherzahlen des Umzugs schnell mit dem Eintrittspreis hoch und erhalten eine Summe an Eintrittsgeld. Da kommt dann schnell mal auf: „Die müssen Geld haben!“. Die oben beschriebenen Auflagen sowie viele weitere finanzielle Belastungen zum Umzug oder darüber hinaus (Kostüme, Unterhalt Vereinsheim, Versicherungen usw.) dürfen hierbei aber nicht vergessen werden. Und noch dazu muss klar sein, dass nie alle Besucher des Umzugs kassiert werden können. Warum gehört ein Faschingsumzug für Sie zur fünften Jahreszeit dazu? Der Straßenfasching gehört zu den ältesten bekannten Fasnachtsbräuchen überhaupt. Und deshalb gehört der natürlich auch bei uns in Höchstädt mit dazu. Der Umzug findet am kommenden Sonntag, 16. Februar, statt. Ab 14 Uhr schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Lesen Sie auch:



Die große Schlossfinken-Show in Höchstädt



Kritik: Baut die SSV Höchstädt zu viel?



Alle Wege führen zur Herzogin-Anna-Straße



Themen folgen