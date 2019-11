vor 18 Min.

Es gibt weniger Ferkel, aber der Verdienst am Schwein steigt

Landwirte fordern in Gottmannshofen Geschlossenheit, Offenheit und Zuversicht. Das Ziel ist eine positive Wahrnehmung des Berufstandes.

Wie stark das Spannungsfeld ist, in dem sich die Landwirte heutzutage bewegen, zeigte sich auch dieses Jahr bei der Mitgliederversammlung der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben. Viermal stellt sich der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des Selbsthilfevereins, Stephan Neher, Mitte/Ende November den Mitgliedern. Zusammen mit Geschäftsführer Burkhard Hock und Prokurist Konrad Seiler, die den Bericht der Geschäftsleitung und die Gewinn-und-Verlust-Rechnung präsentieren. Die erste Veranstaltung fand am Standort Wertingen statt, im Landgasthof Stark in Gottmannshofen, drei weitere in Franken. Vier Stunden Informationsflut sind dabei angesagt.

Wie die Jahre zuvor zieht sich der Appell des Vorstandsvorsitzenden durch die Veranstaltung: „Wir müssen uns als starke Gemeinschaft präsentieren.“ Der Landwirt wirbt dafür, mitzumachen beim Verein Unsere Bayerischen Bauern, welcher die verschiedensten Register zieht, um eine positive Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit zu erreichen.

Plakate, Videos und Radiospots seien bei Weitem nicht genug

Maria Haas präsentierte Plakate, Videos und Radiospots, die auf der Homepage zu sehen sind und über verschiedenste Kanäle zu den Menschen transportiert werden. Für Stephan Neher steht fest, dass das noch lange nicht reicht. Er wendet sich an die jungen Landwirte: „Auch wir brauchen in unseren Reihen jemanden, der in den verschiedensten Foren unterwegs ist und zeigt, was er macht.“

Im Grunde sei es schade, dass sich die Landwirte untereinander nur über alles unterhalten, was schlecht ist. Dabei gäbe es viel Gutes zu berichten, weil sie vieles bewegen. Gerade, wenn es um das Tierwohl in den Ställen gehe. „Je schwieriger die Zeit wird, umso mehr Perspektiven ergeben sich“, stellt Neher klar. Betriebswirtschaftlich seien die Landwirte so gut ausgebildet wie nie zuvor, können mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen, kommen ihrer Dokumentationspflicht nach, deshalb sollten sie auch positiv wahrgenommen werden.

In China wütete die afrikanische Schweinepest

In den Grußworten dankte Landtagsabgeordneter Johann Häusler seinen ehemaligen Kollegen für ihre gute Leistung und versprach, dass in der Regierung, auch aufgrund seiner Arbeit, vieles zur Lösung der Probleme der Landwirte getan wird. Markus Müller, Geschäftsführer des Bauernverbandes in Schwaben, betonte die hohe Bedeutung der bäuerlichen Selbsthilfeeinrichtungen. Er dankte für die gute Zusammenarbeit und gab einen Überblick über zahlreiche Themenfelder. Um zu wissen, wo die Probleme liegen und dies bei Entscheidungen berücksichtigen zu können, waren Wertingens Zweiter Bürgermeister Johann Bröll und Stellvertretender Landrat Alfred Schneid gekommen.

Sie hörten, wie viele Risikofaktoren es gibt, die bei der Vermarktung der Tiere durch die Erzeugergemeinschaft eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Afrikanische Schweinepest. Neher stellte klar: „Aufgrund der Sicherheit in euren Betrieben hoffe ich, dass wir die nie in unseren Schweineställen haben.“ Dass die Krankheit in China wütet, wirkt sich positiv auf die Verkaufspreise der Schweinehalter aus. Neher erklärte: „Das Vakuum ist dermaßen groß, ich sehe Chancen, dass das anhält.“ Nachdem noch keine praktikable Regelung für die Kastration von Ferkeln steht, ging die Stückzahl bei den Ferkeln leicht zurück, erläuterte Geschäftsführer Hock. Bei den Kälbern hat die Bauern die Blauzungenkrankheit massiv getroffen. Nur geimpfte Tiere können vermarktet werden.

Für 25 Jahre Mitarbeit in der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben wurden vom Vorstandsvorsitzenden Stephan Neher (rechts) geehrt: (von links) Brigitte Fech, Nikolaus Brenner und Maria Bunk. Bild: Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben

Eine knappe Million Euro pro Tag erwirtschaften die 133 Mitarbeiter pro Arbeitstag, fasste Hock nach der Präsentation vieler Zahlen in den einzelnen Bereichen zusammen. 4,6 Millionen sind es heuer pro Woche, 239,9 Millionen im Jahr. 153526 Tonnen, rund zwei Millionen lebende Tiere, wurden gefahren. Nach Abzug aller Betriebskosten und Steuern konnte Konrad Seiler noch einen Jahresüberschuss von 76039,79 Euro vermelden. Er zeigte sich mit dem Vorstandsvorsitzendem einig: „Ziel der EG ist, so viel vom Erlös wie möglich den Landwirten zukommen zu lassen.“ (pm)

