Es ist die 50. Wallfahrt

Am Pfingstmontag geht es zur Salzbeinbachkapelle

Die alljährliche Friedenswallfahrt der Soldatenkameradschaft Unterthürheim zur Salzbeinbachkapelle findet am kommenden Pfingstmontag, 10. Juni, statt. Die Wallfahrt jährt sich heuer zum 50. Mal. Der Empfang der Vereine ist um 8.30 Uhr an der Kirche. Der Abmarsch erfolgt um 8.45 Uhr. Nach dem Gottesdienst gibt es Festansprachen. Danach marschiert der Festzug, der von der Blaskapelle Unterthürheim angeführt wird, zum gemeinsamen Mittagessen in den ehemaligen Schulgarten beim Pfarrheim. Festausklang ist am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Die Anwohner entlang der Marschroute Kirchstraße, Herrenberg, Burgstraße, Am Gäßle und der Pfarrstraße werden gebeten, ihre Häuser mit Fahnenbanner zu schmücken. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Die gesamte Bevölkerung ist hierzu eingeladen. (pm)

