FFP2-Masken für Kunden der Tafeln

Die Termine im Landkreis Dillingen

Der Freistaat Bayern hat im Rahmen der Corona-Maßnahmen beschlossen, Masken für bedürftige Menschen zur Verfügung zu stellen. Das Landratsamt Dillingen bat daher den Caritasverband als Träger der Dillinger Tafel, die entsprechende Anzahl an Masken für die Tafelkunden zu verteilen. Die Ausgabe der FFP2-Masken findet am Freitag, 22. Januar, und Samstag, 23. Januar, von 10 bis 12 Uhr in der jeweiligen Ausgabestelle statt. Dillingen: Pfauenstraße 6, Lauingen: Herzog-Georg-Straße 56, Wertingen: Fère-Straße 1, Höchstädt: Prinz-Eugen-Straße 11. Die Kunden werden gebeten, an ihren Tafelausweis zu denken. Die Lebensmittelausgabe bleibt laut Pressemitteilung dennoch vorläufig aus Sicherheitsgründen zum Schutz der zumeist älteren Ehrenamtlichen und Kunden eingestellt. Aktuell besteht nicht die Möglichkeit, die tagelangen Vorbereitungsarbeiten für die jeweiligen Lebensmittelausgaben so durchzuführen, dass ein Risiko möglichst ausgeschlossen werden kann. Der Caritasverband bittet daher die Tafelkunden und Lebensmittelspender um Verständnis dieser unausweichlichen Maßnahme und betont, dass die Gesundheit der Menschen in dieser Pandemie höchste Priorität hat. (pm)

