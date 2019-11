09:33 Uhr

Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Gundelfingen verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Gundelfingen verletzt worden.

Ein 61-Jähriger hat am Mittwochabend eine Fahrradfahrerin übersehen.

Der Mann war nach Angaben der Polizei um 17.20 Uhr mit seinem Auto unterwegs und wollte in Gundelfingen von der Medlinger Straße in den Gänseiweg einbiegen.

Dabei übersah er eine 36- jährige Fahrradfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr. Die Frau wurde leicht von der rechten Fahrzeugfront berührt und stürzte daraufhin zu Boden.

An Auto und Rad entstand ein Schaden in Höhe von 1050 Euro

Dabei verletzte sie sich leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro. (pol)

