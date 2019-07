vor 37 Min.

Fahrtkosten: So bekommen Schüler Geld zurück

Das Dillinger Landratsamt rät, einen Antrag zu stellen und erklärt, wie Schüler aus dem Landkreis ihre Fahrtkosten erstattet bekommen.

Mit Blick auf das zu Ende gehende Schuljahr weist Landrat Leo Schrell die Schüler auf den eventuell bestehenden Anspruch auf Fahrtkostenerstattung hin, der spätestens bis zum 31. Oktober geltend gemacht werden muss, heißt es in einer Pressemitteilung.

Potenziell anspruchsberechtigt sind Schüler an Gymnasien, Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen ab der Jahrgangsstufe 11, an Fachoberschulen und Berufsoberschulen sowie im Teilzeitunterricht an Berufsschulen. Bei der Schule muss es sich um die nach bayerischen Rechtsgrundlagen nächstgelegene Schule handeln. Der Landrat bittet vor einer Antragstellung, die Anspruchsvoraussetzungen zu beachten. Dazu zählen unter anderem:

Bis wann der Erstattungsantrag gestellt werden muss

Die nachgewiesenen Fahrtkosten müssen die sogenannte Familienbelastungsgrenze von 440 Euro im Schuljahr übersteigen. Bei Familien, die im August 2018 für mindestens drei Kinder Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz bezogen haben, wird eine Anrechnung der Familienbelastungsgrenze nicht vorgenommen, das heißt, die verauslagten Fahrtkosten können in voller Höhe erstattet werden.

Liegen die Voraussetzungen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, vermindert sich die Familienbelastungsgrenze anteilig. Gleiches gilt für den Bezug von Arbeitslosengeld II und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Entsprechende Belege sind dem Antrag beizulegen, heißt es.

Mögliche Fahrpreisermäßigungen müssen in Anspruch genommen werden. Hierzu zählen auch die Bahncard, Schülermonats- oder Wochenkarten beziehungsweise Streifenkarten, sofern sich – bezogen auf das gesamte Schuljahr –ein günstigeres Ergebnis erzielen lässt.

Fahrtkarten müssen als Originale hinzugefügt werden

Bei Benutzung eines privaten Autos für Fahrten zur Schule sind die Kosten nur erstattungsfähig, wenn das Landratsamt die Notwendigkeit zur Auto-Nutzung in einem gesonderten Antrag anerkennt, da die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs Vorrang hat.

Sämtliche Antragsformulare für die Fahrtkostenerstattung sowie die Auto-Benutzung sind bei den Sekretariaten der Schulen oder beim Landratsamt auf Zimmer Nummer 335 erhältlich. Der Antrag für die Fahrkarte für das kommende Schuljahr muss ab sofort online auf der Homepage des Landkreises Dillingen gestellt, ausgedruckt sowie an der Schule bestätigt werden und sollte nach Möglichkeit noch vor den Sommerferien beim Landratsamt Dillingen eingehen.

Wo das Formular zu finden ist

Zudem stehen die Formulare und der Link für die Fahrkartenbeantragung sowie Informationen zu Fragen der Schülerbeförderung auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de unter dem Menüpunkt Landkreis & Bürgerservice – Landratsamt – Formulare – Schülerbeförderung zur Verfügung. (pm)

