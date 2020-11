26.11.2020

Falsche Polizisten rufen im Landkreis Dillingen an und drohen

Eine Frau in Gundelfingen wurde von einem falschen Polizeibeamten angerufen.

In Gundelfingen ruft Herr Schneider von der Polizei Dillingen an. Woanders ruft ein Mitarbeiter des Ulmer Polizeipräsidiums eine 63-Jährige an - wegen eines Haftbefehls. Alles Betrüger.

Eine Gundelfingerin ist am Mittwoch um 15 Uhr angerufen worden. Die Nummer des Anrufers war unterdrückt. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Herr Schneider von der Polizei Dillingen.

Angeblich wurde in der Walkstraße in Gundelfingen eingebrochen und es seien drei Täter gefasst worden, bei denen neben Diebesgut auch die Daten der Angerufenen festgestellt wurden. Nachdem die Frau weiter nachfragte, wurde aufgelegt.

Einer Frau im Kreis Dillingen wurde eine verdächtige Mail geschickt

In einem anderen Fall erhielt eine 63-jährige Landkreisbürgerin einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Polizeipräsidiums Ulm. Ihr wurde gesagt, dass gegen sie ein Haftbefehl bestehe.

Nachdem der Frau eine Handynummer genannt wurde und sie sich mit einem vermeintlichen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts telefonisch in Verbindung setzten musste, wurde ihr per Email eine Verschwiegenheitserklärung wegen laufender Ermittlungen übersandt, die sie ausfüllen und unterschreiben sollte. Nachdem der 63-Jährigen Zweifel kamen, wandte sie sich an die Polizei Dillingen.

In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs gegen Unbekannt eingeleitet.

