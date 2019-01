03.01.2019

Falscher Pfarrer am Telefon

Wer nach Vermögenswerten fragt, meint es oft nicht ehrlich

Eine ältere Dame aus Bächingen ist an Neujahr um 19 Uhr angerufen worden. Am anderen Ende meldete sich ein ihr unbekannter Mann, der sich als Pfarrer ausgab. Er wünschte der Dame ein gutes neues Jahr und fragte sie bei dieser Gelegenheit über ihre Lebensumstände sowie Familienmitglieder aus. Weitere Fragen zu möglichen Wertgegenständen wurden nicht gestellt. Eine spätere Rückfrage beim zuständigen Pfarrer ergab schließlich, dass dieser keine derartigen Telefonate geführt hatte. Die Polizei rät dazu, keine Fragen am Telefon zu beantworten, die über Vermögenswerte, Hausbewohner oder Wohnlichkeiten gestellt werden. Oft geben sich Betrüger als Verwandte oder Vertrauenspersonen oder Behörden aus, um Daten auszuspähen. In solchen Fällen sollte das Telefonat umgehend beendet werden. Weitere Informationen zum Schutz vor Betrug findet man unter www.polizei-beratung.de. (pol)

