Familie Delle feiert ihre Geschichte in Gundelfingen

Zum 100-jährigen Bestehen blicken die Verantwortlichen des Landgasthofs Sonne in Gundelfingen zurück - und voraus.

Von Andreas Schopf

Die Familie Delle feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Seit 100 Jahren gibt es den Landgasthof Sonne in Gundelfingen. Zuletzt war im Rahmen der Feierlichkeiten bereits die Deutsche Fleischer-Nationalmannschaft zu Gast bei den Delles (lesen Sie hier mehr dazu). Nun feierte die Familie das 100-jährige Bestehen des Gasthofs im Rahmen eines Festabends. Dazu kamen Freunde, Partner und Wegbegleiter in die Sonne, um einen Abend – und zum Teil auch eine Nacht – lang zusammen die Gundelfinger Unternehmerfamilie hochleben zu lassen.

Landgasthof Sonne: 230 Gäste kamen zum Festabend nach Gundelfingen

Insgesamt 230 Gäste folgten der Einladung der Delles. Sie nahmen mitunter eine weite Anfahrt in Kauf, um den Festabend in der Gärtnerstadt mitzuerleben. Jutta und Bernhard Delle konnten unter anderem Gäste aus der Schweiz und Rumänien in ihrem festlich hergerichteten Gastraum begrüßen. „Das Haus ist voll“, stellte Bernhard Delle zu Beginn des Abends mit Stolz fest. „Es gibt nichts Schöneres, als ein Jubiläum mit so vielen Freunden zu feiern.“

Er blickte zusammen mit seiner Frau Jutta auf die 100-jährige Geschichte ihres Betriebes zurück. 1919 gründeten Josefa und Xaver Kempter den Gasthof und die Metzgerei. Nach dem Tod Xaver Kempters 1928 heiratete Josefa Martin Weber, beide führten den Betrieb fort. In zweiter Generation leiteten Irmengard und Anton Kempter die Gastwirtschaft bis 1990. Mittlerweile ist der Landgasthof in dritter Generation in der Hand von Jutta und Bernhard Delle. „Jede Generation hat zu ihrer Zeit das Richtige gemacht, deshalb gibt es uns heute noch“, ist Bernhard Delle überzeugt. Seine Frau betont, dass dies auch ein Verdienst ihrer Mitarbeiter sei. „Einige feiern bereits ihr 30. Jubiläum“, sagt Jutta Delle.

Die nächste Generation steht bereit

Der Fortbestand der Sonne ist gesichert. Denn die vierte Generation ist längst in den Betrieb involviert und gewillt, die Tradition fortzuführen. Sohn Martin Delle leitet als Juniorchef bereits Produktion und Metzgerei. Auch Sohn Michael ist vor zwei Jahren zurück in den elterlichen Betrieb gekommen und als gelernter Koch nicht nur für die Küche, sondern auch in der Landwirtschaft fester Teil des Teams. „Wir wollen uns in Richtung Agrotourismus entwickeln“, sagt Bernhard Delle. „Die Idee ist, dass der Koch seine eigenen Rinder züchtet.“ Natürlich konnten die Gäste des Festabends auf den Tellern das schmecken und probieren, auf das die Delles so stolz sind: ihre Angus-Rinder.

Die Feierlichkeiten setzen sich mit dem großen Jubiläumswochenende am 18. und 19. Mai fort. Am Samstag gibt es einen Stimmungsabend mit der Partyband „Herz-Ass“ im Festzelt. Am Sonntag steht ab 10 Uhr ein Frühschoppen an, ab 11 Uhr gibt es Angus am Spieß.

