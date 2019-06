08.06.2019

Familie Delle feiert und zeigt Herz

Nach dem Fest zum 100. Jubiläum spendet der Gundelfinger Landgasthof 3500 Euro an mehrere Einrichtungen, unter anderem an die

Seit 100 Jahren gibt es den Landgasthof Sonne in Gundelfingen. Dieses Jubiläum feiert die Familie Delle heuer groß. Zu Gast war auch schon die Deutsche Fleischer-Nationalmannschaft.

Und im Mai blickte die Familie Delle bei einem Festabend mit 230 Gästen auf die Geschichte des Gasthofs und der Metzgerei zurück. Mittlerweile ist der Landgasthof in dritter Generation in der Hand von Jutta und Bernhard Delle. Und die vierte Generation – die Söhne Martin und Michael Delle – ist längst in den Betrieb involviert und gewillt, die Tradition fortzuführen.

Die Delles verzichteten beim Festabend auf Geschenke und baten dafür um Spenden. So konnte jetzt eine stolze Summe von 3500 Euro an verschiedene Vereine und Institutionen übergeben werden. Jeweils 700 Euro erhielten der Musikverein Bächingen, die Elterninitiative „Lichtblicke“, die sich um krebskranke Kinder kümmert, die Gundelfinger Faschingsgesellschaft Die Glinken, der Sportverein TV Gundelfingen und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Heimatzeitung. (bv)

