vor 52 Min.

Feuer auf Gelände von Recyclingfirma in Bächingen

Auf dem Gelände einer Recyclinganlage in Bächingen hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt.

In Bächingen im Kreis Dillingen hat es Mittwochnacht auf dem Gelände einer Recyclingfirma gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Auf dem Gelände der Recyclingfirma Hörger in Bächingen im westlichen Landkreis Dillingen an der Grenze zu Heidenheim ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei aus der Nacht haben ein Holzhäcksler und ein Holzhaufen Feuer gefangen. Die Rauchentwicklung vor Ort war enorm - jedoch wurden keine giftigen Dämpfe festgestellt, sagte der Einsatzleiter der Bächinger Feuerwehr, Michael Moosdiele. Für die Löscharbeiten waren 140 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren im Einsatz, auch zwei Drehleitern wurden benötigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Erst im Oktober hatte auf dem Gelände der Firma Plastikmüll gebrannt. Brandstiftung wurde damals jedoch ausgeschlossen. (bv)