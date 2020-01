07.01.2020

Feuer in der Sailer-Schultoilette

Brand Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien läuft für die Schüler des Dillinger Gymnasiums holprig. Die Feuerwehr muss das Schulgebäude für einige Stunden evakuieren. Der Schaden ist beträchtlich

Von Tanja Ferrari

Dillingen Es ist kurz vor halb neun, als am Dienstagmorgen in Dillingen die Sirenen zu hören sind. Nur wenige Minuten später düsen Feuerwehrautos durch die Stadt – in Richtung Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Zwischen Feuerwehrmänner mischen sich Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, Sanitäter und eine Schar wartender Schüler. Nachdem der Feueralarm ausgelöst wurde, musste die komplette Schule am Dienstagvormittag für einige Stunden evakuiert werden.

Feine, graue Rauchschwaden ziehen aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss des „Grünen Baus“ der Schule, als Einsatzleiter Markus Pfeifer mit seinen Feuerwehrkollegen am Gymnasium eintrifft. Mit Atemschutzgeräten ausgestattet, betreten die Feuerwehrmänner zügig das Gebäude. Nachdem sie sich die Situation im Toilettenbereich genauer angesehen haben, geht es routiniert an die Löscharbeiten. Zunächst habe die Feuerwehr einen Vorhang an der Tür zu den Toiletten angebracht, erklärt Pfeifer. Dann wurde der kleine Brand von einem Löschtrupp bekämpft. „Mit einer sogenannten Überdruckbelüftung sorgen wir außerdem dafür, dass der Rauch im Raum wieder verschwindet“, sagt er.

Dass das Feuer schnell gelöscht und das Gebäude ohne Schwierigkeiten evakuiert werden konnte, verdanke die Schule den professionellen Einsatzkräften vor Ort, lobt Schulleiter Kurt Ritter nach dem Vorfall. Auch der Probealarm, der zweimal jährlich geübt werde, habe geholfen. „Es war alles ganz unaufgeregt“, betont er. Aufgrund der Renovierungsarbeiten an der Schule müssten die Fluchtpläne permanent angepasst werden. Damit kein Schüler verloren gehe, würden Lehrer und Mitarbeiter über Funk miteinander kommunizieren. Bereits am frühen Mittag konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. „Für rund eine Woche sind die betroffenen Räume aufgrund der starken Qualmentwicklung vermutlich gesperrt“, teilt Ritter mit. Der Toilettenbereich sei nicht benutzbar.

Am Dienstagnachmittag konnte die Polizeiinspektion Dillingen bereits die Ursache für den Brand bekannt geben: Größere Mengen Toilettenpapier, die in einem Waschbecken angezündet wurden, lösten den Einsatz aus. Der dabei entstandene Schaden befindet sich im fünfstelligen Bereich. (mit pol)

